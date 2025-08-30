影／威廉波特睽違29年奪冠 東園國小少棒隊今晚搭機返台
東園國小少棒隊今年在威廉波特世界少棒錦標賽擊敗美國，勇奪世界總冠軍，這是台灣暌違29年再拿金盃，小英雄和教練今天凱旋歸國，體育署長鄭世忠、台北市副市長林奕華、立法委員吳沛憶及東園國小校長張鍾榮前往登機門接機並為選手戴上花圈。
東園國小少棒隊今天搭乘聯合航空UA871航班在晚間6點35分抵台，台北市副市長林奕華帶著市長蔣萬安承諾的大餐邀請函接機，兌現蔣萬安與選手「回國一起吃大餐慶功」的承諾，東園國小家長會與許多民眾也準備布條及花束在接機大廳為選手接機。
東園國小總教練賴敏男表示看到如此大陣仗、眾多媒體到場也直呼不習慣、不適應，比自己上場指揮還緊張。
教練駱政宇上前喊了暫停讓總教練賴敏男緩和一下情緒，並笑說「賴教練你都帥32年了，這次讓我帥一下。」
東園國小隊隊長陳世鴻表示他們在比賽中很努力為國爭光，謝謝大家來接機，很高興看到大家。
東園國小投手林晉擇表示很謝謝大家來這邊接機，謝謝大家這麼支持我們。
2025世界少棒聯盟世界少棒錦標賽8月開打，東園國小少棒隊今年取得亞太區代表權，由總教練賴敏男、教練駱政宇、藍振奕帶隊前往美國威廉波特（Wiliamsport）參賽，日前與美國隊爭總冠軍，小將們在投、打、守近乎完美的狀態下，以7比0完封，勇奪總冠軍。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言