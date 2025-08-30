影／威廉波特睽違29年奪冠 東園國小少棒隊今晚搭機返台

東園國小少棒隊今年在威廉波特世界少棒錦標賽擊敗美國，勇奪世界總冠軍，這是台灣暌違29年再拿金盃，小英雄和教練今天凱旋歸國，體育署長鄭世忠、台北市副市長林奕華、立法委員吳沛憶及東園國小校長張鍾榮前往登機門接機並為選手戴上花圈。

東園國小少棒隊今天搭乘聯合航空UA871航班在晚間6點35分抵台，台北市副市長林奕華帶著市長蔣萬安承諾的大餐邀請函接機，兌現蔣萬安與選手「回國一起吃大餐慶功」的承諾，東園國小家長會與許多民眾也準備布條及花束在接機大廳為選手接機。

東園國小總教練賴敏男表示看到如此大陣仗、眾多媒體到場也直呼不習慣、不適應，比自己上場指揮還緊張。

教練駱政宇上前喊了暫停讓總教練賴敏男緩和一下情緒，並笑說「賴教練你都帥32年了，這次讓我帥一下。」

東園國小隊隊長陳世鴻表示他們在比賽中很努力為國爭光，謝謝大家來接機，很高興看到大家。

東園國小投手林晉擇表示很謝謝大家來這邊接機，謝謝大家這麼支持我們。