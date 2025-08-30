快訊

棒球／東園冠軍少棒回來了！教頭賴敏男透露2個奪冠小故事

股神出手！波克夏證實已收購「這間公司」 巴菲特獻上祝賀

影／威廉波特睽違29年奪冠 東園國小少棒隊今晚搭機返台

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
東園國小少棒隊今年在威廉波特世界少棒錦標賽擊敗美國，勇奪世界總冠軍，這是台灣暌違29年再拿金盃，小英雄和教練今天凱旋歸國。記者季相儒／攝影
東園國小少棒隊今年在威廉波特世界少棒錦標賽擊敗美國，勇奪世界總冠軍，這是台灣暌違29年再拿金盃，小英雄和教練今天凱旋歸國。記者季相儒／攝影

東園國小少棒隊今年在威廉波特世界少棒錦標賽擊敗美國，勇奪世界總冠軍，這是台灣暌違29年再拿金盃，小英雄和教練今天凱旋歸國，體育署長鄭世忠、台北市副市長林奕華、立法委員吳沛憶及東園國小校長張鍾榮前往登機門接機並為選手戴上花圈。

東園國小少棒隊今天搭乘聯合航空UA871航班在晚間6點35分抵台，台北市副市長林奕華帶著市長蔣萬安承諾的大餐邀請函接機，兌現蔣萬安與選手「回國一起吃大餐慶功」的承諾，東園國小家長會與許多民眾也準備布條及花束在接機大廳為選手接機。

東園國小總教練賴敏男表示看到如此大陣仗、眾多媒體到場也直呼不習慣、不適應，比自己上場指揮還緊張。

教練駱政宇上前喊了暫停讓總教練賴敏男緩和一下情緒，並笑說「賴教練你都帥32年了，這次讓我帥一下。」

東園國小隊隊長陳世鴻表示他們在比賽中很努力為國爭光，謝謝大家來接機，很高興看到大家。

東園國小投手林晉擇表示很謝謝大家來這邊接機，謝謝大家這麼支持我們。

2025世界少棒聯盟世界少棒錦標賽8月開打，東園國小少棒隊今年取得亞太區代表權，由總教練賴敏男、教練駱政宇、藍振奕帶隊前往美國威廉波特（Wiliamsport）參賽，日前與美國隊爭總冠軍，小將們在投、打、守近乎完美的狀態下，以7比0完封，勇奪總冠軍。

東園國小總教練賴敏男表示看到如此大陣仗、眾多媒體到場也直呼不習慣、不適應，比自己上場指揮還緊張。記者季相儒／攝影
東園國小總教練賴敏男表示看到如此大陣仗、眾多媒體到場也直呼不習慣、不適應，比自己上場指揮還緊張。記者季相儒／攝影
東園國小投手林晉擇表示很謝謝大家來這邊接機，謝謝大家這麼支持我們。記者季相儒／攝影
東園國小投手林晉擇表示很謝謝大家來這邊接機，謝謝大家這麼支持我們。記者季相儒／攝影
體育署長鄭世忠（右三）、台北市副市長林奕華（右二）前往登機門接機並為選手戴上花圈。記者季相儒／攝影
體育署長鄭世忠（右三）、台北市副市長林奕華（右二）前往登機門接機並為選手戴上花圈。記者季相儒／攝影
東園國小隊隊長陳世鴻表示他們在比賽中很努力為國爭光，謝謝大家來接機，很高興看到大家。記者季相儒／攝影
東園國小隊隊長陳世鴻表示他們在比賽中很努力為國爭光，謝謝大家來接機，很高興看到大家。記者季相儒／攝影
教練駱政宇（右一）上前喊了暫停讓總教練賴敏男（右二）緩和一下情緒，並笑說「賴教練你都帥32年了，這次讓我帥一下。」。記者季相儒／攝影
教練駱政宇（右一）上前喊了暫停讓總教練賴敏男（右二）緩和一下情緒，並笑說「賴教練你都帥32年了，這次讓我帥一下。」。記者季相儒／攝影
東園國小家長會與許多民眾也準備布條及花束在接機大廳為選手接機。記者季相儒／攝影
東園國小家長會與許多民眾也準備布條及花束在接機大廳為選手接機。記者季相儒／攝影
2025世界少棒聯盟世界少棒錦標賽8月開打，東園國小少棒隊今年取得亞太區代表權，由總教練賴敏男、教練駱政宇、藍振奕帶隊前往美國威廉波特（Wiliamsport）參賽，日前與美國隊爭總冠軍，小將們在投、打、守近乎完美的狀態下，以7比0完封，勇奪總冠軍。記者季相儒／攝影
2025世界少棒聯盟世界少棒錦標賽8月開打，東園國小少棒隊今年取得亞太區代表權，由總教練賴敏男、教練駱政宇、藍振奕帶隊前往美國威廉波特（Wiliamsport）參賽，日前與美國隊爭總冠軍，小將們在投、打、守近乎完美的狀態下，以7比0完封，勇奪總冠軍。記者季相儒／攝影

體育署 威廉波特

延伸閱讀

獨╱威廉波特奪冠！賴總統將接見東園少棒隊 孩子們讓她哭花了妝

威廉波特奪冠「十年磨一劍」 專訪東園教頭賴敏男棒球哲學

小英雄歸國！東園少棒奪下威廉波特冠軍 今返台時間曝光

東園國小威廉波特奪冠前進大都會 劉韋亨在索托面前重現滑步

相關新聞

中職／跟王建民說「我還有油」 林暉盛投滿5局奪勝眼眶泛淚

前兩年在一軍出賽都是後援，中信兄弟林暉盛今年第一次升上一軍就扛起生涯第一次的先發，對味全龍隊5局失1分的好投拿下首勝，他...

棒球／東園冠軍少棒回來了！教頭賴敏男透露2個奪冠小故事

台北市東園國小少棒隊在LLB威廉波特少棒錦標賽7：0完封美國隊奪冠，小將們今天返抵國門，被熱情球迷陣仗嚇一跳，總教練賴敏...

中職／新科巨蛋王誕生！宋晟睿單季第5轟 甩開朱育賢獨居第一

新科巨蛋王誕生！中信兄弟隊宋晟睿今天用一發兩分砲，幫助球隊以3：0領先味全龍隊，也是個人本季在台北大巨蛋的第5轟，超越朱...

中職／柯威士3次登板沒拿出成績 平野惠一談洋將取捨：831就知

中信兄弟隊洋投柯威士昨天先發1.2局就狂失8分，在8月31日登錄大限前交出滿滿紅字的成績單，總教練平野惠一說：「要怎麼選...

中職／黃暐傑一軍隨隊備戰 期待初登板帶點緊張感

味全龍隊在8月26日將黃暐傑註冊進入60人名單，總教練葉君璋也規劃好一軍登板時機點，昨天開始到一軍隨隊的黃暐傑吐露心聲，...

中職／悍將連6季勝率無法破5成 陳金鋒：年輕球員仍需時間

中職富邦悍將昨天不敵統一獅隊、吞5連敗，全年勝率連6年無法突破5成，今天賽前悍將總教練陳金鋒僅說「加油」，他也提到，今年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。