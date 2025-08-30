中職／不責怪呂彥青有暖心原因 平野談挑戰三呎線：錯的是我

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
兄弟客場以5比3擊敗味全龍，賽後球員在場中相互擊掌慶賀。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊今天以5：3擊敗味全龍隊，中間雖因牛棚投手呂彥青不穩一度被追到1分差，但總教練平野惠一不會責怪，而2局下挑戰三呎線成空，則自認「是我的失誤」。

兄弟今晚靠著林暉盛5局失1分好投，取得3：1領先，2分差維持到8局下，呂彥青登板後被連敲3安丟掉分，好在蔡齊哲接手後用雙殺、飛球出局止血。

談到呂彥青今天表現，平野惠一表情認真地說：「彥青幫助球隊贏下的比賽非常多（5救援、11中繼成功），我不會有所批評。」

平野惠一補充，中繼、後援投手是很困難的位置，「當他守下勝利時大家覺得理所當然，輸球就被放大，不應該是這樣。相信他很快會找回狀態。」

而2局下比賽曾一度中斷，朱育賢靠著滾地推進從一壘跑上二壘的過程中，二壘手岳東華曾嘗試以手套觸殺，而當時裁判解釋，因三呎線不在挑戰範圍內，因此無法進行電視重播檢視。

平野惠一賽後談到此事也說：「算是我的失誤，當下看不出來東華手勢是要挑戰觸殺還是三呎線，跟東華的默契不好，我們要培養更好的默契。」該局結束後岳東華也回來問平野怎麼沒挑戰觸殺？平野說：「對不起。錯的是我。」

