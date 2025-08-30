中職／跟王建民說「我還有油」 林暉盛投滿5局奪勝眼眶泛淚

前兩年在一軍出賽都是後援，中信兄弟林暉盛今年第一次升上一軍就扛起生涯第一次的先發，對味全龍隊5局失1分的好投拿下首勝，他想將這顆首勝球獻給家人，也要留給自已當作警惕。

林暉盛今天投完4局後，投手教練王建民曾詢問他意願，林暉盛還想繼續投下去，不過5局下2出局後被郭天信敲出安打，此時王建民走上投手丘，不想被換下的林暉盛跟王建民說「我還有油」，爭取到最後1人次機會，結果成功抓下。

投完5局退場，林暉盛想到達成賽前自己設定的目標，眼眶有些泛淚，「覺得我做到了，雖然大家不看好我，我知道，但不要輕言放棄。」

總教練平野惠一也說，跟投球內容相比，這樣的成果讓人為他開心，「昨天他很專注，沒有受訪，相信他很緊張，壓力也滿大的。」

林暉盛表示，自己原本表定這周四要在二軍登板，但被告知要跳過準備周六投球，心情就開始緊張，「到現在都還是，有點緊張跟興奮。」尤其又在大巨蛋超過3萬人觀賽下投球，「也要去習慣這點。」

林暉盛雖然5局失1分，但前3局都是讓第1位打者保送上壘，平野惠一認為，林暉盛今天投球跟過去相比更勇於塞內角球，而有時控球東一顆西一顆，反而讓打者不好鎖定。

林暉盛則表示，自己一開始還放不開，雖然有投出保送，但告訴自己不要太執著投到邊邊角角，調整心態後才做到自己該做的，也要感謝隊友先拿下分數，「自己也沒有玩垮自己。」

雖然比賽中間心情緊張，但隊友們也一直鼓勵他，好友鄭浩均幫他想了10個綽號，在林暉盛要上場前就快嘴一口氣說出，捕手陳統恩則是一直說「暉盛100分！」