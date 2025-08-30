快訊

中職／林安可3分砲、林佳緯再見安 獅隊賞悍將6連敗

中央社／ 新北30日電
中華職棒統一獅隊30日在新莊棒球場的例行賽，9局下靠著林佳緯（中後）敲出生涯首支再見安打，助隊以5比4擊退富邦悍將隊。統一獅隊提供／中央社
中職統一獅隊今天在新莊棒球場進行主場賽事，吸引1萬189名觀眾，1局下林安可轟3分砲，之後雖然一度被追平，不過9局下林佳緯敲再見安打，獅隊5比4奪勝、賞富邦悍將6連敗。

悍將開路先鋒申皓瑋轟出首局首打席全壘打後，悍將再攻下1分；不過1局下獅隊的林安可轟出3分砲逆轉，本季第20轟出爐，接著胡金龍、潘傑楷敲安打，潘傑楷發動盜壘時捕手發生傳球失誤、奉送1分，獅隊4比2領先。

7局上張育成從吳承諭手中轟出2分砲，悍將一度追平，不過9局下獅隊的朱迦恩、林泓弦敲安打後，陳傑憲獲故意四壞球保送，林佳緯最後從張奕手中敲出再見安打，獅隊以5比4奪勝。

獅隊先發投手奧德銳（Cameron Alldred）用80球投4局，被敲5支安打，投1次保送、4次三振，失2分，最後由陳韻文拿下勝投。談到奧德銳的狀況，獅隊總教練林岳平表示，「還不是那麼好，第1局狀況滿多的，但都有辦法控制下來，危機化解這2場看起來還不錯。」

敲出生涯首支再見安打的林佳緯此戰演出3安猛打賞，林佳緯表示，因為當下1出局、滿壘，不需要安打就可以結束比賽，「所以把握每一顆進來甜的球，因為是對上很好的投手、又是關鍵時刻，每一球都很重要。」

林佳緯提到，當下前一棒陳傑憲也有鼓勵他，打自己喜歡的球就好，「讓我更有信心一點，剛好節奏有對到，今天揮擊感覺也不錯。」

此戰2局下獅隊一壘有人時，陳鏞基擊出游擊方向飛球，悍將游擊手陳愷佑漏接，原本跑者林佳緯出局、換陳鏞基上壘，引起林岳平上場抗議。林岳平賽後指出，「我認為他是故意的，想要換成腳程比較慢的跑者，但這是裁判認定。」

林佳緯 陳傑憲 林岳平 潘傑楷 陳鏞基 統一獅 富邦悍將

