中職／林暉盛生涯初先發5局奪首勝 宋晟睿登巨蛋王

中信兄弟林暉盛今年在二軍最多僅投4.2局，在一軍出現傷兵的時刻獲得機會，今天本季初登板就繳出5局、失1分的好投，一軍生涯首次先發就幫助兄弟以5：3擊敗味全龍隊，林暉盛也收下生涯首勝。

2023年選秀會中信兄弟的第一指名，林暉盛前兩年在一軍5場出賽都是後援，今年在二軍原本也是後援為主，最近兩場出賽才改為先發，在鄭浩均、魏碩成下二軍的時刻頂起一軍先發任務。

雖然前3局都是開局就出現保送，但林暉盛只有在3局下因為李凱威的二壘安打丟掉1分，最終以90球投完5局，被敲3支安打，另有4次三振、3次四壞保送。

而兄弟打線在1局上就靠岳政華敲安、盜壘後，兩次成功推進先馳得點，2局上則是2出局後宋晟睿敲出兩分砲，將比數拉開到3：0，個人也在大巨蛋累積5轟，成為新科大巨蛋單季最多轟王者。

兩隊在第6局各得1分，8局下龍隊一度追到1分差，不過兄弟9局上追加1分，9局下吳俊偉連抓3個出局數守住勝利。