中職／大巨蛋34142人進場！味全龍改寫主場票房新高

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職味全龍隊在台北大巨蛋的比賽吸引34142人進場，改寫隊史主場進場人數新高。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊連三天在台北大巨蛋舉行《hololive night》主題日，今天與中信兄弟隊交手第二天，吸引34142人進場，改寫龍隊隊史主場進場人數新高。

味全龍《hololive night》主題日昨天進場人數21089人寫下大巨蛋周五票房史上新高，今天更一舉突破3萬人，也寫下龍隊隊史的進場人數最高紀錄。

大巨蛋去年啟用後，龍隊曾在此留下29688人的進場紀錄，今年4月27日邀請韓國大勢女團「NMIXX」擔任開賽儀式嘉賓，並於賽後登場演唱，當天人數31889人原為最高，但這項紀錄在今天被改寫。

味全龍 中信兄弟

