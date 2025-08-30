中職／威能帝7局失1分優質先發 桃猿勝雄鷹中止4連敗

中職樂天桃猿隊今天靠著洋投威能帝7局無失1分優質先發，張閔勛2安2打點好表現，終場以4比3擊敗台鋼雄鷹隊，中止近期4連敗，也中斷雄鷹近期4連勝。

桃猿隊今天作客澄清湖棒球場與雄鷹隊交手，桃猿隊2局上林泓育、林承飛、余德龍接連安打攻占滿壘，張閔勛適時二壘打，一棒2分幫助球隊超前比分，2人出局後陳晨威補上二壘打、再添2分保險分。

桃猿隊今天派出洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發，開賽1局下被王博玄敲出二壘打，1人出局後因滾地球失掉1分，但及時回穩，沒有多掉分數，2局下2人出局後投出四壞保送，接著三振抓到第3個出局數。

威能帝3、4局都讓雄鷹隊打者3上3下，5局下雖有被敲出安打、投出四壞保送，但力守不失分，6局再投出3上3下，7局下續投2人出局後被林家鋐敲出安打、盜上二壘，接著製造飛球出局、瓦解對手攻勢。

雄鷹隊8局下抓準換投時機，靠著接連四壞保送，1人出局後張肇元二壘打追回1分，2人出局後曾昱磬敲出帶有打點的安打，將比數追至3比4，但攻勢沒能延續吞敗。

威能帝今天總計用106球投7局，被敲出3支安打，投出6次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季第10勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。