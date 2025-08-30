快訊

中央社／ 台北30日電
中華職棒樂天桃猿隊30日靠著洋投威能帝（Pedro Fernandez）（圖）7局失1分優質先發，終場就以4比3擊敗台鋼雄鷹隊，中止近期4連敗。樂天桃猿隊提供／中央社
中華職棒樂天桃猿隊30日靠著洋投威能帝（Pedro Fernandez）（圖）7局失1分優質先發，終場就以4比3擊敗台鋼雄鷹隊，中止近期4連敗。樂天桃猿隊提供／中央社

中職樂天桃猿隊今天靠著洋投威能帝7局無失1分優質先發，張閔勛2安2打點好表現，終場以4比3擊敗台鋼雄鷹隊，中止近期4連敗，也中斷雄鷹近期4連勝。

桃猿隊今天作客澄清湖棒球場與雄鷹隊交手，桃猿隊2局上林泓育、林承飛、余德龍接連安打攻占滿壘，張閔勛適時二壘打，一棒2分幫助球隊超前比分，2人出局後陳晨威補上二壘打、再添2分保險分。

桃猿隊今天派出洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發，開賽1局下被王博玄敲出二壘打，1人出局後因滾地球失掉1分，但及時回穩，沒有多掉分數，2局下2人出局後投出四壞保送，接著三振抓到第3個出局數。

威能帝3、4局都讓雄鷹隊打者3上3下，5局下雖有被敲出安打、投出四壞保送，但力守不失分，6局再投出3上3下，7局下續投2人出局後被林家鋐敲出安打、盜上二壘，接著製造飛球出局、瓦解對手攻勢。

雄鷹隊8局下抓準換投時機，靠著接連四壞保送，1人出局後張肇元二壘打追回1分，2人出局後曾昱磬敲出帶有打點的安打，將比數追至3比4，但攻勢沒能延續吞敗。

威能帝今天總計用106球投7局，被敲出3支安打，投出6次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，優質先發拿下個人本季第10勝，獲選單場最有價值球員（MVP）。

威能帝 張閔勛 余德龍 林泓育 陳晨威 樂天桃猿 台鋼雄鷹

相關新聞

中職／新科巨蛋王誕生！宋晟睿單季第5轟 甩開朱育賢獨居第一

新科巨蛋王誕生！中信兄弟隊宋晟睿今天用一發兩分砲，幫助球隊以3：0領先味全龍隊，也是個人本季在台北大巨蛋的第5轟，超越朱...

中職／柯威士3次登板沒拿出成績 平野惠一談洋將取捨：831就知

中信兄弟隊洋投柯威士昨天先發1.2局就狂失8分，在8月31日登錄大限前交出滿滿紅字的成績單，總教練平野惠一說：「要怎麼選...

中職／黃暐傑一軍隨隊備戰 期待初登板帶點緊張感

味全龍隊在8月26日將黃暐傑註冊進入60人名單，總教練葉君璋也規劃好一軍登板時機點，昨天開始到一軍隨隊的黃暐傑吐露心聲，...

中職／悍將連6季勝率無法破5成 陳金鋒：年輕球員仍需時間

中職富邦悍將昨天不敵統一獅隊、吞5連敗，全年勝率連6年無法突破5成，今天賽前悍將總教練陳金鋒僅說「加油」，他也提到，今年...

獨╱威廉波特奪冠！賴總統將接見東園少棒隊 孩子們讓她哭花了妝

台北東園國小少棒隊今年在威廉波特勇奪世界少棒錦標賽總冠軍，晚間將載譽歸國。前校長陳毓卿任期屆滿、8月轉任他校，她直呼「這...

中職／威能帝7局失1分優質先發 桃猿勝雄鷹中止4連敗

中職樂天桃猿隊今天靠著洋投威能帝7局無失1分優質先發，張閔勛2安2打點好表現，終場以4比3擊敗台鋼雄鷹隊，中止近期4連敗...

