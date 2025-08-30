快訊

黃國昌走讀「伸手勒員警脖子」？畫面曝光 當事人也發聲了

黃國昌拆拒馬8警傷「遭認定違法送檢偵辦」 民眾黨發聲了

棒球／東園少棒摘世界冠軍 王牌投手見媽媽第一句話竟是想念這個

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
東園國小少棒隊日前與美國隊爭冠，以7比0完封，奪得總冠軍後，繞場一周，接受歡呼。（美聯社）
東園國小少棒隊日前與美國隊爭冠，以7比0完封，奪得總冠軍後，繞場一周，接受歡呼。（美聯社）

北市東園國小少棒隊勇奪世界少棒錦標賽總冠軍，今晚光榮返台，許多家長都將到桃園機場接機。投手劉韋亨媽媽分享，這次國際賽事看到他扛住壓力，很為他的成長感到開心，也透露兒子打完首場比賽見到她第一句話是「妳有沒有泡麵？」

東園國小兩度對上代表加勒比海區的阿魯巴隊，前次先發投手劉韋亨以11次三振壓制對手打線，並在隊友打線支援下，以4比0完封比賽；國際組冠軍戰關鍵一役，劉韋亨再度先發，在主投5.1局無失分及陳啟盛0.2局強力後援的帶領下，以1比0再次完封對手摘冠。最後與美國組勝隊爭冠，成功拿下世界冠軍殊榮。

劉韋亨家人也赴美當他最強力的後盾，劉媽媽直呼「奪冠是滿開心的」，也坦言韋亨打棒球，一路走來，真的很不容易。她最開心的是，教練給韋亨先發投手的經驗，「突然那一刻，我覺得他長大了，就是他可以扛住這種壓力」，因為國內賽事壓力也不小，但是面對國際賽壓力一定更大，而韋亨有扛住，這也是她在威廉波特看到的成長轉變。

劉媽媽透露，因為韋亨第一次去美國，不太清楚能不能帶泡麵，本來有準備給韋亨，但後來拿起來，就怕他過海關會有什麼問題。結果打完第一場與墨西哥賽事，賽後會面時，韋亨看到自己第一句話是「媽，妳有帶泡麵嗎？」她笑說自己也沒有帶，後來還是有在美國買泡麵給他。

劉媽媽分享，曾問韋亨面對阿魯巴隊那場國際組冠軍戰是不是很緊張，他直呼「超緊張，被打出去就被逆轉了。」她說，投5局下來，身體會有一定的疲乏度，換救援投手陳啟盛上場是好事，因為棒球是團隊合作，環環相扣，就像韋亨當投手，隊友也是要幫他守備，才有這樣的完美結局。

劉媽媽說，賽事期間，孩子與家長會面時間都很緊湊，韋亨也只跟爸媽講兩句話，她認為孩子比賽壓力大，就趕快讓他們去放鬆，回國後才有辦法好好跟他聊聊。

劉媽媽認為，這個冠軍得來不易，孩子們備戰這場賽事真的非常辛苦，很開心在他們的人生經歷裡，有這一頁的精彩故事。

北市東園國小少棒隊勇奪世界少棒錦標賽總冠軍，投手劉韋亨（後）於與委內瑞拉之役賽後，與媽媽（左）、弟弟（前）開心合影。圖／東園國小少棒隊投手劉韋亨媽媽提供
北市東園國小少棒隊勇奪世界少棒錦標賽總冠軍，投手劉韋亨（後）於與委內瑞拉之役賽後，與媽媽（左）、弟弟（前）開心合影。圖／東園國小少棒隊投手劉韋亨媽媽提供
東園國小少棒隊今年在威廉波特世界少棒錦標賽擊敗美國，勇奪世界總冠軍，這是台灣暌違29年再拿金盃。特約記者許振輝／攝影
東園國小少棒隊今年在威廉波特世界少棒錦標賽擊敗美國，勇奪世界總冠軍，這是台灣暌違29年再拿金盃。特約記者許振輝／攝影

棒球 威廉波特

延伸閱讀

小英雄歸國！東園少棒奪下威廉波特冠軍 今返台時間曝光

東園國小少棒奪世界冠軍 議員卻爆缺訓練場地

東園少棒全國常勝軍 睽違53年威廉波特再度封王

威廉波特少棒／驚見美國打者石門水庫沒關！台灣捕手貼心提醒「拉拉鍊」畫面超有愛

相關新聞

中職／新科巨蛋王誕生！宋晟睿單季第5轟 甩開朱育賢獨居第一

新科巨蛋王誕生！中信兄弟隊宋晟睿今天用一發兩分砲，幫助球隊以3：0領先味全龍隊，也是個人本季在台北大巨蛋的第5轟，超越朱...

中職／柯威士3次登板沒拿出成績 平野惠一談洋將取捨：831就知

中信兄弟隊洋投柯威士昨天先發1.2局就狂失8分，在8月31日登錄大限前交出滿滿紅字的成績單，總教練平野惠一說：「要怎麼選...

中職／黃暐傑一軍隨隊備戰 期待初登板帶點緊張感

味全龍隊在8月26日將黃暐傑註冊進入60人名單，總教練葉君璋也規劃好一軍登板時機點，昨天開始到一軍隨隊的黃暐傑吐露心聲，...

中職／悍將連6季勝率無法破5成 陳金鋒：年輕球員仍需時間

中職富邦悍將昨天不敵統一獅隊、吞5連敗，全年勝率連6年無法突破5成，今天賽前悍將總教練陳金鋒僅說「加油」，他也提到，今年...

獨╱威廉波特奪冠！賴總統將接見東園少棒隊 孩子們讓她哭花了妝

台北東園國小少棒隊今年在威廉波特勇奪世界少棒錦標賽總冠軍，晚間將載譽歸國。前校長陳毓卿任期屆滿、8月轉任他校，她直呼「這...

中職／威能帝7局失1分優質先發 桃猿勝雄鷹中止4連敗

中職樂天桃猿隊今天靠著洋投威能帝7局無失1分優質先發，張閔勛2安2打點好表現，終場以4比3擊敗台鋼雄鷹隊，中止近期4連敗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。