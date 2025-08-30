棒球／東園少棒摘世界冠軍 王牌投手見媽媽第一句話竟是想念這個

北市東園國小少棒隊勇奪世界少棒錦標賽總冠軍，今晚光榮返台，許多家長都將到桃園機場接機。投手劉韋亨媽媽分享，這次國際賽事看到他扛住壓力，很為他的成長感到開心，也透露兒子打完首場比賽見到她第一句話是「妳有沒有泡麵？」

東園國小兩度對上代表加勒比海區的阿魯巴隊，前次先發投手劉韋亨以11次三振壓制對手打線，並在隊友打線支援下，以4比0完封比賽；國際組冠軍戰關鍵一役，劉韋亨再度先發，在主投5.1局無失分及陳啟盛0.2局強力後援的帶領下，以1比0再次完封對手摘冠。最後與美國組勝隊爭冠，成功拿下世界冠軍殊榮。

劉韋亨家人也赴美當他最強力的後盾，劉媽媽直呼「奪冠是滿開心的」，也坦言韋亨打棒球，一路走來，真的很不容易。她最開心的是，教練給韋亨先發投手的經驗，「突然那一刻，我覺得他長大了，就是他可以扛住這種壓力」，因為國內賽事壓力也不小，但是面對國際賽壓力一定更大，而韋亨有扛住，這也是她在威廉波特看到的成長轉變。

劉媽媽透露，因為韋亨第一次去美國，不太清楚能不能帶泡麵，本來有準備給韋亨，但後來拿起來，就怕他過海關會有什麼問題。結果打完第一場與墨西哥賽事，賽後會面時，韋亨看到自己第一句話是「媽，妳有帶泡麵嗎？」她笑說自己也沒有帶，後來還是有在美國買泡麵給他。

劉媽媽分享，曾問韋亨面對阿魯巴隊那場國際組冠軍戰是不是很緊張，他直呼「超緊張，被打出去就被逆轉了。」她說，投5局下來，身體會有一定的疲乏度，換救援投手陳啟盛上場是好事，因為棒球是團隊合作，環環相扣，就像韋亨當投手，隊友也是要幫他守備，才有這樣的完美結局。

劉媽媽說，賽事期間，孩子與家長會面時間都很緊湊，韋亨也只跟爸媽講兩句話，她認為孩子比賽壓力大，就趕快讓他們去放鬆，回國後才有辦法好好跟他聊聊。