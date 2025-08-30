U18世界盃／中華隊與日本社會人練習賽 二刀林珺希中繼無失分

U18世界盃棒球賽台灣隊備戰，今天練習賽與日本社會人隊沖繩電力交手，味全龍隊選秀2輪指名好手吳承皓單場2安1打點，二刀好手林珺希中繼登板投1.1局無失分。

U18世界盃棒球賽將於9月5日在日本沖繩開打，台灣隊由總教練廖宏淵領軍，提前到日本備戰，安排4場練習賽與日本社會人隊、美國隊交手，今天第2戰對手是日本社會人隊沖繩電力。

台灣隊由投手劉任右先發，開賽就有狀況，1局下被敲出3支安打，包括2支長打，投出2次四壞保送，失掉3分，2局下1人出局後投出保送、接著被敲出二壘打，但及時回穩，沒有多掉分數。

台灣隊3局下換投，由賴謙凡接手中繼，2人出局後連續投出2次四壞保送，但沒有失分，4局被首名打者敲出陽春砲，2人出局後再接連被敲2支安打失分，台灣隊換上林珺希接替中繼登板，讓打者敲出滾地球出局、沒有擴大失分危機。

林珺希5局下續投，雖有投出保送，但沒讓對手延續攻勢，6局下台灣隊蘇嵐鴻登板後援，投1局被敲1支安打、無失分。

林珺希此次以野手身分入選，但投球最快球速也可以達148公里，先前總教練廖宏淵就曾透露，林珺希會是「活棋」，賽會將以投打二刀出賽。

台灣隊今天團隊敲出9支安打，但僅在3局有分數進帳，靠著保送、失誤、李楷棋安打先馳得點，張乙安補上安打再送回1分，吳承皓安打送回團隊第3分；李楷棋、吳承皓單場都敲雙安，各貢獻1分打點；台灣隊終場以3比5吞敗。