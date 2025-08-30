中職／新科巨蛋王誕生！宋晟睿單季第5轟 甩開朱育賢獨居第一

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
宋晟睿敲出個人本季在大巨蛋的第5轟。記者侯永全／攝影
宋晟睿敲出個人本季在大巨蛋的第5轟。記者侯永全／攝影

新科巨蛋王誕生！中信兄弟隊宋晟睿今天用一發兩分砲，幫助球隊以3：0領先味全龍隊，也是個人本季在台北大巨蛋的第5轟，超越朱育賢獨居本季在巨蛋最多轟的打者。

兄弟今天1局上先是岳政華敲安、盜壘後，靠兩次滾地推進得分，2局上2出局、二壘有人，宋晟睿一棒掃出左外野全壘打，讓領先持續擴大。

宋晟睿今年長打火力爆發，這是他本季第11轟，單季雙位數全壘打是生涯第一次，其中有5發都是在台北大巨蛋敲出，今年在大巨蛋至賽前的打擊率2成56不算突出，長打率卻有著0.436。

台北大巨蛋去年啟用後，第一年在此單季最多轟是3轟，由曾頌恩、許基宏並列，今天賽前宋晟睿、朱育賢4轟並列第一，如今由宋晟睿獨居領先，也追平林安可的生涯大巨蛋最多轟（5轟）紀錄。

