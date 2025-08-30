中職／胡瓜開球「送幸福」給統一獅 林岳平負責「加碼」秀

統一獅八月強檔主題日廟宇祭「良緣神助宮」，因台南球場修繕關係移師至新莊棒球場，依然吸引來自各地的「信眾」進場支持，今天更與「綜藝大集合」合作，由名主持人胡瓜開球，「送幸福」送到棒球場。

今天北部豔陽高照，不少球迷一早就在球場外等待排隊入場，今日活動除了有台南鹿耳門天后宮、鹿耳門聖母廟和南鯤鯓代天府月老見面會，更有外景節目「綜藝大集合」親臨現場，讓整個新莊棒球場充斥著道地氣息。

「綜藝大集合」時常於各個廟宇和民眾玩遊戲同樂，發送獎金，是許多人茶餘飯後的餘興節目和童年回憶。此次恰逢廟宇祭，最接地氣的綜藝首次搬進棒球場，安排遊戲和球迷、UniGirls同樂，呈現出廟宇最熱鬧的氛圍。

胡瓜、阿翔等主持群及UniGirls的一七、Yuki與冞冞一出場，隨即就受到滿場球迷歡呼，他們和球迷進行「頭好撞撞」，挑戰最短秒數撞破氣球就能獲得紅包，不僅能和UniGirls一起玩遊戲，也能賺取獎金，不少球迷紛紛自告奮勇參加。

「綜藝大集合」除了在場外和球迷同樂，也進場與UniGirls和Fubon Angels跳舞玩遊戲，更邀請「獅吼宮主委」林岳平尬舞，林岳平更拿出紅包加碼，大家都玩得不亦樂乎。

胡瓜今日也擔任開球嘉賓，潘威倫主動提出要擔任開球捕手，胡瓜說：「非常感謝他願意擔任，我自己也有在關注他的表現，無論是選手或是轉任教練，謝謝他在棒球界的貢獻，也非常感謝他對我們節目的支持，很感動。」

胡瓜表示，廟宇和棒球都是台灣特有的文化，若要發展台灣文化，這就非常有特色且具有代表性，「球場下午一兩點就擠滿人潮，也有許多球迷攜家帶眷，這是種凝聚家庭的力量，我覺得非常好。」