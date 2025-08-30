中職／黃暐傑一軍隨隊備戰 期待初登板帶點緊張感

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊今年新簽下前旅美投手黃暐傑，近期在一軍隨隊。圖／味全龍隊提供
味全龍隊在8月26日將黃暐傑註冊進入60人名單，總教練葉君璋也規劃好一軍登板時機點，昨天開始到一軍隨隊的黃暐傑吐露心聲，自己也期待在中職初登板的體驗，「但不會先去想想畫面。」

黃暐傑目前在二軍3場出賽都各投1局，頻率是一周一場，總計3局失2分，另有5次三振、2次四壞保送，最快球速來到150公里，上一次登板是8月26日，葉總評估會在9月2日之後安排他在一軍登板，定位牛棚。

黃暐傑今天受訪表示，在二軍調整得不錯，都有照著球隊的計畫去走，在一軍出賽的時機也會照著球隊給出的指令去做，「目前直球、變化球的表現都還可以更好。」

在今年二軍出賽前，黃暐傑上一次站上投手丘已經是2023年在美職的春訓，上次實戰更要追溯到2022年，他也坦言自己的心情會感到緊張，在二軍初登板就有這樣的感受，「很久沒比賽，又是在新的環境，太久沒有比賽，要去習慣，後來就有越來越好。」

黃暐傑上一次在台灣投球已經是2015年的亞錦賽，久違回到家鄉投球，黃暐傑沒有特別期待對決的打者，因為「每個打者都很厲害，都想對決。」

