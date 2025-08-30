獨╱威廉波特奪冠！賴總統將接見東園少棒隊 孩子們讓她哭花了妝

台北東園國小少棒隊今年在威廉波特勇奪世界少棒錦標賽總冠軍，晚間將載譽歸國。前校長陳毓卿任期屆滿、8月轉任他校，她直呼「這一屆是我看著、管著、盯著長大的孩子」，謝謝孩子們當初寫下「要帶我到美國」的夢想，也透露9月4日總統賴清德將接見。

「孩子們這次奪得世界冠軍，早就在我意料之中，只要穩穩的，一定是沒有問題。」東園國小前校長陳毓卿笑說，感覺好像很臭屁，但真正讓她感到最辛苦是3月謝國城盃冠軍戰，當天以5局提早結束賽程，贏了可敬對手桃園龜山國小，也拿到2025年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽代表隊資格。

她回憶，赴韓參加亞太區少棒錦標賽，最辛苦的是與韓國打分組賽，因為韓國裁判的愛國心，把好球判成壞球，把上壘判成出局，在這情況下，東園國小還能過關斬將拿下代表權，「我就篤定，只要有機會順利到達美國，台灣拿下睽違29年世界冠軍不是難事，對東園國小更是睽違53年。」

當時教練駱振宇還跟陳毓卿說，「大家拼了命想讓您在卸任前可以帶領我們一起去美國，大夥會繼續努力。」

陳毓卿8年校長任期屆滿，8月1日轉任文山區興德國小校長，當天交接典禮，總教練賴敏男特別帶少棒隊來參加，她嚇了一大笑，還不小心哭花了妝。她謝謝教育局長官支持，讓自己可以顧問身分赴美陪伴孩子打這場比賽。

「謝謝孩子們，當初在東園棒球研究室的白板寫下夢想，要帶我到美國，所以我也鼓起勇氣陪伴他們3周。」陳毓卿坦言，公假3周是滿長的時間，感謝新學校興德國小同仁的支持。

陳毓卿在美國大展廚藝，準備肉燥飯給小選手們享用，一切源於賴總教練與她分享孩子的飲食狀況，起初幾天開心吃漢堡、冰淇淋，到了第四天就開始吃不太下，因此提及家鄉味肉燥飯，剛好是她拿手料理，「只要孩子、教練吃得開心，能像在台灣一樣自在、好好練球、打贏比賽、得到世界冠軍，也是很好的慰勞方式。」

不只如此，隊上有個孩子是回教徒，賴總教練太太也特別為他煮蒜頭蝦。陳毓卿說，孩子們比賽空檔的日子，她與後勤部隊就會分工料理，大家忙得很開心。

陳毓卿直呼非常開心，可以在她任內帶領這群孩子、陪伴教練和家長們，共同讓大家夢想成真，展現永不放棄的精神。現在少子化社會，她期待奪冠成果能讓所有師長、孩子、甚至成人社會，不要小看每個孩子的無限可能，也不要否定他們的小小夢想，「任何他們有興趣、願意努力去實現，我們都要支持、鼓勵。」

東園國小少棒隊今晚6點多將抵台，接機人潮可以預期。陳毓卿說，因時差關係，她耳鳴不舒服，也遵守醫囑多休息，就沒辦法去接機，也希望自己趕快康復，「我很期待9月4日跟球隊一同接受總統賴清德接見，也是一項很光榮的事情。」