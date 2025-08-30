快訊

一度爆衝突！民眾黨發起「走讀」8警受傷 蔣萬安說話了

台中北屯6歲男童10樓墜落…當場失去呼吸心跳 送醫搶救仍不治

影片網路瘋傳！店員被客人逼到崩潰下跪磕頭 超商總公司回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／柯威士3次登板沒拿出成績 平野惠一談洋將取捨：831就知

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊洋投柯威士3場先發表現不盡理想。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊洋投柯威士3場先發表現不盡理想。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊洋投柯威士昨天先發1.2局就狂失8分，在8月31日登錄大限前交出滿滿紅字的成績單，總教練平野惠一說：「要怎麼選擇，明天就會知道了。」

兄弟在下半季找來兩位新洋投，其中韋禮加都在二軍出賽，柯威士獲得一軍3場出賽機會，不過合計僅投7.2局，被敲19支安打，丟掉16分有13分是責失，防禦率15.26。

平野惠一指出，昨天是柯威士第三次登板，理應要拿出成果，「沒達成是滿可惜。」至於為何沒能繳出原本預期的成績？平野也僅簡單說：「有很多原因。」

柯威士過去在韓職曾投出好成績，來到台灣前三場卻未能順利轉換，平野惠一也表示，自己有跟他聊過，都是在事前進行溝通，跟他說要做到哪些地方才能在台灣有好成績，「不是直接說，但有換個方式去講。」

要在短短時間內決定兩位洋投中要留下誰，平野惠一表示，這件事確實不容易，但無論對象是誰都一樣，「這就是總教練的工作，很討厭。」

兄弟目前雖然在下半季排名第一，但台鋼雄鷹緊追在後，洋投抉擇可能牽動戰局，平野惠一認為不會因此感受到壓力，過去也跟過不同的總教練學習，會有思考過自己遇到同樣問題該怎麼辦，「已經有準備了。」

韓職 平野惠一 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／林暉盛本季首升一軍就是初先發 平野惠一讓他專心備戰

中職／感受到打線想支援羅戈 平野惠一點出岳東華美技原因

中職／領先5分差點被翻 平野惠一對謝榮豪說重話

中職／從地震聯想被困電梯 平野惠一比手畫腳還原驚恐體驗

相關新聞

中職／柯威士3次登板沒拿出成績 平野惠一談洋將取捨：831就知

中信兄弟隊洋投柯威士昨天先發1.2局就狂失8分，在8月31日登錄大限前交出滿滿紅字的成績單，總教練平野惠一說：「要怎麼選...

中職／黃暐傑一軍隨隊備戰 期待初登板帶點緊張感

味全龍隊在8月26日將黃暐傑註冊進入60人名單，總教練葉君璋也規劃好一軍登板時機點，昨天開始到一軍隨隊的黃暐傑吐露心聲，...

中職／味全龍60人名單底定 陳志杰入列有原因

味全龍今年60人名單底定，昨天註冊李展毅、周委宏、陳志杰、李致霖、林柏佑、吳承翰和鎛銳，總教練葉君璋表示，這是與教練團討...

中職／悍將連6季勝率無法破5成 陳金鋒：年輕球員仍需時間

中職富邦悍將昨天不敵統一獅隊、吞5連敗，全年勝率連6年無法突破5成，今天賽前悍將總教練陳金鋒僅說「加油」，他也提到，今年...

獨╱威廉波特奪冠！賴總統將接見東園少棒隊 孩子們讓她哭花了妝

台北東園國小少棒隊今年在威廉波特勇奪世界少棒錦標賽總冠軍，晚間將載譽歸國。前校長陳毓卿任期屆滿、8月轉任他校，她直呼「這...

中職／胡瓜開球「送幸福」給統一獅 林岳平負責「加碼」秀

統一獅八月強檔主題日廟宇祭「良緣神助宮」，因台南球場修繕關係移師至新莊棒球場，依然吸引來自各地的「信眾」進場支持，今天更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。