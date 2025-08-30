中職／柯威士3次登板沒拿出成績 平野惠一談洋將取捨：831就知

中信兄弟隊洋投柯威士昨天先發1.2局就狂失8分，在8月31日登錄大限前交出滿滿紅字的成績單，總教練平野惠一說：「要怎麼選擇，明天就會知道了。」

兄弟在下半季找來兩位新洋投，其中韋禮加都在二軍出賽，柯威士獲得一軍3場出賽機會，不過合計僅投7.2局，被敲19支安打，丟掉16分有13分是責失，防禦率15.26。

平野惠一指出，昨天是柯威士第三次登板，理應要拿出成果，「沒達成是滿可惜。」至於為何沒能繳出原本預期的成績？平野也僅簡單說：「有很多原因。」

柯威士過去在韓職曾投出好成績，來到台灣前三場卻未能順利轉換，平野惠一也表示，自己有跟他聊過，都是在事前進行溝通，跟他說要做到哪些地方才能在台灣有好成績，「不是直接說，但有換個方式去講。」

要在短短時間內決定兩位洋投中要留下誰，平野惠一表示，這件事確實不容易，但無論對象是誰都一樣，「這就是總教練的工作，很討厭。」

兄弟目前雖然在下半季排名第一，但台鋼雄鷹緊追在後，洋投抉擇可能牽動戰局，平野惠一認為不會因此感受到壓力，過去也跟過不同的總教練學習，會有思考過自己遇到同樣問題該怎麼辦，「已經有準備了。」