中職／味全龍60人名單底定 陳志杰入列有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊投手陳志杰被列入60人名單。圖／味全龍隊提供

味全龍今年60人名單底定，昨天註冊李展毅、周委宏、陳志杰、李致霖、林柏佑、吳承翰和鎛銳，總教練葉君璋表示，這是與教練團討論的結果，考量除了今年有機會上一軍的選手外，也有寄望明年有機會的人選。

新註冊人選中，陳志杰在高中時期有152公里火球，但進入職棒後發展不順，在今年轉戰龍隊後，曾一度在二軍投出149公里球速，然後後續又下滑到130公里左右。

今年60人名單決定將陳志杰列入，葉君璋認為，球速起伏是正常現象，「他剛來把身體調整到最好，久了還是疲勞，加上他又是從120、130公里拉上來，要維持在高檔不容易，明年、後年比較有機會。」

另外宋文華未能進入名單，葉總認為，主要是教練評估沒有很好，在跟其他人比較之下，就排除在名單。

球速 葉君璋 宋文華

中職／連5季百安達陣 李凱威想起第一年張泰山的禮物

中職／龍隊爆打柯威士8分 葉君璋仍看到優點：球威是有的

中職／味全龍註銷鑀龍 葉君璋：洋投鎛銳對比賽解讀好

中職／黃暐傑下周有望升一軍 徐若熙返一軍時機點確定

中職／柯威士3次登板沒拿出成績 平野惠一談洋將取捨：831就知

中信兄弟隊洋投柯威士昨天先發1.2局就狂失8分，在8月31日登錄大限前交出滿滿紅字的成績單，總教練平野惠一說：「要怎麼選...

中職／黃暐傑一軍隨隊備戰 期待初登板帶點緊張感

味全龍隊在8月26日將黃暐傑註冊進入60人名單，總教練葉君璋也規劃好一軍登板時機點，昨天開始到一軍隨隊的黃暐傑吐露心聲，...

中職／悍將連6季勝率無法破5成 陳金鋒：年輕球員仍需時間

中職富邦悍將昨天不敵統一獅隊、吞5連敗，全年勝率連6年無法突破5成，今天賽前悍將總教練陳金鋒僅說「加油」，他也提到，今年...

獨╱威廉波特奪冠！賴總統將接見東園少棒隊 孩子們讓她哭花了妝

台北東園國小少棒隊今年在威廉波特勇奪世界少棒錦標賽總冠軍，晚間將載譽歸國。前校長陳毓卿任期屆滿、8月轉任他校，她直呼「這...

中職／胡瓜開球「送幸福」給統一獅 林岳平負責「加碼」秀

統一獅八月強檔主題日廟宇祭「良緣神助宮」，因台南球場修繕關係移師至新莊棒球場，依然吸引來自各地的「信眾」進場支持，今天更...

