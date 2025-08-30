中職／味全龍60人名單底定 陳志杰入列有原因

味全龍今年60人名單底定，昨天註冊李展毅、周委宏、陳志杰、李致霖、林柏佑、吳承翰和鎛銳，總教練葉君璋表示，這是與教練團討論的結果，考量除了今年有機會上一軍的選手外，也有寄望明年有機會的人選。

新註冊人選中，陳志杰在高中時期有152公里火球，但進入職棒後發展不順，在今年轉戰龍隊後，曾一度在二軍投出149公里球速，然後後續又下滑到130公里左右。

今年60人名單決定將陳志杰列入，葉君璋認為，球速起伏是正常現象，「他剛來把身體調整到最好，久了還是疲勞，加上他又是從120、130公里拉上來，要維持在高檔不容易，明年、後年比較有機會。」

另外宋文華未能進入名單，葉總認為，主要是教練評估沒有很好，在跟其他人比較之下，就排除在名單。