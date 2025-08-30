日職／王彥程二軍先發5局失2分 陽柏翔雙安跑回1分
日職東北樂天金鷲隊二軍今天與西武獅二軍交手的賽事，樂天台灣先發投手王彥程主投5局失2分，送出4次三振；陽柏翔擔任樂天開路先鋒，3打數敲出2支安打、跑回1分。
左投王彥程今天先發對上西武獅隊二軍，雖然前5局每局都有跑者上壘，不過皆力保不失分；6局下投出保送、被敲安打後退場，接替的投手也沒能守住分數。
總計王彥程用90球主投5局，被敲出5支安打，出現3次四壞球、1次觸身球保送，投出4次三振，失掉2分，最快球速150公里。本季至今王彥程在二軍出賽19場，防禦率3.75。而樂天打線僅在3局上攻下1分，最終以1比6不敵西武二軍，王彥程吞下敗投。
樂天台將陽柏翔今天同場先發擔任開路先鋒、守游擊，1局上擊出中外野方向安打，3局上敲出右半邊安打後，靠著盜壘、推進跑回樂天唯一1分；5局上選到保送上壘，7局上遭到三振。總計陽柏翔3打數敲出2支安打，本季至今在二軍打擊率2成45。
