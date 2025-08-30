快訊

濃煙直竄天際！桃機第三航廈工地旁廢棄物燃燒 險影響航班起降

台中傳國小霸凌！家長控孩子遭死亡威脅 「扭斷你的脖子」教育局回應了

iPhone「正常使用」能撐多久？過來人曝數據：超級猛

中職／悍將連6季勝率無法破5成 陳金鋒：年輕球員仍需時間

中央社／ 新北30日電
悍將連6季勝率無法破5成，總教練陳金鋒認為年輕球員還需要時間。 聯合報系資料照
悍將連6季勝率無法破5成，總教練陳金鋒認為年輕球員還需要時間。 聯合報系資料照

中職富邦悍將昨天不敵統一獅隊、吞5連敗，全年勝率連6年無法突破5成，今天賽前悍將總教練陳金鋒僅說「加油」，他也提到，今年球隊陣容比較不穩定，年輕球員的銜接需要時間。

富邦悍將昨天在新莊棒球場的賽事，以2比7不敵統一獅，吞下5連敗，目前下半季戰績12勝22敗，全年戰績則為33勝61敗、勝率3成51。由於悍將的敗場已經超過全年賽事的一半，今年確定戰績無法突破5成，自2020年起已連續6年勝率無法突破5成。

今天賽前被問到有沒有鼓勵選手，悍將總教練陳金鋒僅說：「加油。」陳金鋒指出，戰績不佳有很多因素，「今年球隊陣容比較不穩定，傷兵來來回回，年輕球員需要成長，銜接上面表現的穩定度要花一點時間。」

悍將洋投魔力藍（Shawn Morimando）昨天先發對獅隊，投5局被敲出9支安打，出現2次保送，失掉4分吞下敗投，已連6場出賽失分。對此陳金鋒指出，魔力藍的表現確實不如之前穩定，「但投手不可能一整年一直都那麼好，沒有什麼特別的狀況，還是會在先發輪值裡。」

陳金鋒 統一獅 富邦悍將

延伸閱讀

中職／郭泰源、陳金鋒祝福林智勝退休 悍將送上行動卡拉OK

中職／沒考慮換下布坎南 陳金鋒：和他拚了！

中職／界外改判觸身爭執218秒 鋒總尊重但強調球棒已到本壘板前緣

中職／申皓瑋腳後跟傷勢惡化降下二軍 陳金鋒：避免再弄到

相關新聞

中職／獅隊4洋投831再決定 餅總還透露尹柏淮恐怕要開TJ

中職統一獅隊總教練林岳平今天表示，二軍投手尹柏淮昨天投完之後手肘不適，雖然還沒有做詳細檢查，「應該傷得不輕。」因此會將尹...

中職／悍將連6季勝率無法破5成 陳金鋒：年輕球員仍需時間

中職富邦悍將昨天不敵統一獅隊、吞5連敗，全年勝率連6年無法突破5成，今天賽前悍將總教練陳金鋒僅說「加油」，他也提到，今年...

威廉波特奪冠「十年磨一劍」 專訪東園教頭賴敏男棒球哲學

「我們不是為了成績讓孩子比賽，而是在扶植整個基層棒球發展。」東園國小少棒隊教頭賴敏男帶隊征戰威廉波特，為台灣奪下睽違29...

小英雄歸國！東園少棒奪下威廉波特冠軍 今返台時間曝光

東園國小少棒隊今年在威廉波特世界少棒錦標賽擊敗美國，勇奪世界總冠軍，這是台灣暌違29年再拿金盃。小英雄和教練今日凱旋歸國...

影／中職味全龍主題日 徐若瑄領銜開唱點燃大巨蛋

中華職棒今天在台北大巨蛋由味全龍隊出戰中信兄弟，賽後舉辦味全龍《hololive night》主題日，首日特別邀請「徐若...

中職／連5季百安達陣 李凱威想起第一年張泰山的禮物

味全龍今天來到台北大巨蛋當主人接手，交戰剛在此拿兩連勝的中信兄弟，龍隊2局下狂攻12人次、8分大局，最終以9：3奪得與兄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。