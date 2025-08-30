中職／悍將連6季勝率無法破5成 陳金鋒：年輕球員仍需時間

中職富邦悍將昨天不敵統一獅隊、吞5連敗，全年勝率連6年無法突破5成，今天賽前悍將總教練陳金鋒僅說「加油」，他也提到，今年球隊陣容比較不穩定，年輕球員的銜接需要時間。

富邦悍將昨天在新莊棒球場的賽事，以2比7不敵統一獅，吞下5連敗，目前下半季戰績12勝22敗，全年戰績則為33勝61敗、勝率3成51。由於悍將的敗場已經超過全年賽事的一半，今年確定戰績無法突破5成，自2020年起已連續6年勝率無法突破5成。

今天賽前被問到有沒有鼓勵選手，悍將總教練陳金鋒僅說：「加油。」陳金鋒指出，戰績不佳有很多因素，「今年球隊陣容比較不穩定，傷兵來來回回，年輕球員需要成長，銜接上面表現的穩定度要花一點時間。」

悍將洋投魔力藍（Shawn Morimando）昨天先發對獅隊，投5局被敲出9支安打，出現2次保送，失掉4分吞下敗投，已連6場出賽失分。對此陳金鋒指出，魔力藍的表現確實不如之前穩定，「但投手不可能一整年一直都那麼好，沒有什麼特別的狀況，還是會在先發輪值裡。」