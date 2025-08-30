中職／獅隊4洋投831再決定 餅總還透露尹柏淮恐怕要開TJ
中職統一獅隊總教練林岳平今天表示，二軍投手尹柏淮昨天投完之後手肘不適，雖然還沒有做詳細檢查，「應該傷得不輕。」因此會將尹柏淮移出60人名單，洋將名單則是明天決定。
21歲的尹柏淮今年都還沒有上過一軍，昨天獅隊二軍在嘉義市棒球場與富邦悍將二軍交手的賽事，尹柏淮在8局下登板，2出局後被童堉誠敲安打、再對王念好投出保送，接著退場休息，僅投0.2局，不過最後拿下1次中繼成功。
獅隊總教練林岳平表示，尹柏淮昨天在二軍投完之後手肘不適，因此會將他移出60人名單。林岳平指出，目前尹柏淮手肘還是腫脹的，因此沒辦法照MRI（核磁共振），「但應該傷得不輕，嚴重的話可能要開TJ（手肘韌帶置換手術）。」
尹柏淮本季在二軍出賽7場、投5.1局，拿下1勝0敗，防禦率1.69。尹柏淮去年在一軍則有13場後援登板紀錄、投13.2局，防禦率7.90。
至於最後4名洋將取捨，林岳平表示，會等今天奧德銳（Cameron Alldred）先發投完之後，賽後再來決議。另外，獅隊在今年季中選秀選進的新人，林岳平指出，「確定今年選的都不會在60人名單。」
