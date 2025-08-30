威廉波特奪冠「十年磨一劍」 專訪東園教頭賴敏男棒球哲學

「我們不是為了成績讓孩子比賽，而是在扶植整個基層棒球發展。」東園國小少棒隊教頭賴敏男帶隊征戰威廉波特，為台灣奪下睽違29年總冠軍，一度哽咽淚灑記者會；他接受中央社專訪表示，成功不在錦標、在於堅持，層級越往上越辛苦，堅持的態度更能伴隨一生。

「我告訴自己...我成功了。」威廉波特世界少棒賽總冠軍賽後記者會上，賴敏男一度哽咽，回憶起10年前帶隊挺進威廉波特，因輸給墨西哥而止步，打了4場比賽便鎩羽而歸，今年第一場就對上墨西哥，他說像是冥冥中的安排，「十年磨一劍」。

「（棒球路）辛苦不太能夠想像，你沒有身歷其境，不會知道箇中滋味；這一時的光彩，背後是每一天的付出...沒有成功也是要練，練了很久沒有成功的，大有人在。」

美國行最後一日，賴敏男在行程最後一站的加州希爾斯伯勒（Hillsborough）市政廳接受中央社訪問，談到棒球之路、帶兵理念、以及他對基層棒球教育和發展的期待。

●保護林晉擇手臂 賴敏男：未來性比成績更重要

賴敏男兒時常在半夜被父親喚醒看威廉波特少棒賽，因此迷上棒球，人生也跟棒球結下不解之緣，「我剛開始擔任教練的時候，國內是相當重視（威廉波特）比賽的，2003年我們重返（世界少棒聯盟），重返第一年，就是我們東園國小拿到參賽權。」

深受威廉波特文化風氣傳承的影響，賴敏男5度帶隊參賽，也投身其他性質賽事，「常常不在家，一個禮拜、兩個禮拜、甚至一個月；很感謝家人、尤其是太太的支持。」

賴敏男年輕時因為丟手榴彈導致右肩受傷，職棒夢因此中斷，轉而投入基層服務，至今已32年。他說，太太深知棒球道路的艱辛，並不希望孩子走上相同專業；數十年來，他帶著學校裡的孩子們蹲馬步，「我們每年都一樣，一如往常在做訓練...後來我們知道在選手訓練上，還有很重要的一點是『選材』，要有好的菜，才能有好料理。」

這次奪得總冠軍，投出132公里火球的林晉擇格外受到矚目；除了球技，他的手臂健康維持也成為討論焦點。賴敏男說，他在林晉擇國小3、4年級接觸棒球時，就看出這個男孩的潛質，直到升上6年級，才真正開始培養，訓練他做投手差不多就一年的時間。

●治軍風格嚴謹 賴敏男：紀律好訓練事半功倍

東園國小少棒隊總教練賴敏男帶領球隊奪下2025威廉波特世界少棒賽總冠軍，29日受邀到加州希爾斯伯勒（Hillsborough）市交流。中央社記者

賴敏男強調，每個系列比賽都會嚴格控制投手的用球數，「一定要保護他，因為他的未來性比現在的成績更重要。」只要有一點小狀況就要停止，甚至找醫療機構進行了解，在傷害還沒發生之前就要預防，「他們未來才有機會再往更高階層的路邁進。」

棒球路雖然艱辛，賴敏男說，這群小將仍懷抱著夢想，「鼓勵不是他們最需要的，堅持才是；成功意義不在於一座錦標，而在於能否真正堅持。」他說，即便沒有繼續從事運動，從小養成刻苦耐勞的態度和精神，未來求學或工作也能感到更加得心應手。

「帥一下」教練駱政宇形容，賴敏男是治軍嚴謹的教頭。在美國最後一天，他才流露出較為放鬆的一面，與小將們在美國警車、消防車上玩成一片。英文名叫快樂（Happy Lai）的賴敏男，長年在基層服務，對學生的品行、國際觀的看重，更勝球技。

「球技再怎麼好，如果品行不好，訓練上勢必會產生瑕疵，那訓練的效果就會不彰；如果紀律好、品行好，訓練上就會事半功倍，那訓練才會更有效果」，賴敏男說。

他也認為，孩子出國比賽應該藉此機會多走走看看，「來這邊，不是只有拿成績；看看人家的建設、人家球員在球場上的態度、人家怎麼經營他們的棒球，未來有機會，你若能打出更好的成績，或擔任主事者，也能夠去改變整個台灣棒球的大環境。」

● 總冠軍只是開始 日出還是要上學

東園國小少棒隊總教練賴敏男（右）與教練駱政宇返台當天，與小將們拜會加州希爾斯伯勒（Hillsborough）市政府，流露輕鬆的一面。中央社

賴敏男期盼孩子理解，這座總冠軍只是個開始，「他們現在正處於人生高峰期，受到那麼多人擁戴，走到哪裡幾乎都被包圍，享受這些榮耀之後，回到台灣，太陽還是會升起，日出還是要上學、下午還是要訓練，回歸正常作息。」言談間帶有些許擔憂。

「我擔心他們不知天高地厚，未來的路還是要靠他們自己體會，這短暫的美好，懷念就好。」他說，「我們不是為了成績讓孩子比賽，而是在扶植整個基層棒球發展。」

從懷抱職棒夢的青年，到致力培育下一代的務實教育家，賴敏男的處事態度也反映在旅程的插曲中；27日，他原定為大聯盟運動家隊台灣日開球，卻傳出運動家隊將搬遷內華達州，而東園國小少棒隊在總冠軍賽擊敗內華達州代表隊，因而取消了開球。

賴敏男說，孩子的爸媽不在，教練們就是他們的父母，一開始會先擔心孩子們的心情；不過，「我們尊重當地的文化，我們不要去批評；事實上，我們真的打敗了他們。」