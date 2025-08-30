小英雄歸國！東園少棒奪下威廉波特冠軍 今天返台接機時間曝光

東園國小少棒隊今年在威廉波特世界少棒錦標賽擊敗美國，勇奪世界總冠軍，這是台灣暌違29年再拿金盃。小英雄和教練今日凱旋歸國，預計晚間6點多抵台，副市長林奕華將帶著大餐邀請函接機，兌現市長蔣萬安與選手「回國一起吃大餐慶功」的承諾。

東園國小是北市歷史最悠久的少棒隊，擁有超過80年深厚棒球傳統，更是北市少棒運動重要發展與培訓基地，孕育無數棒球人才。

2025世界少棒聯盟世界少棒錦標賽8月開打，東園國小少棒隊今年取得亞太區代表權，由總教練賴敏男、教練駱政宇、藍振奕帶隊前往美國威廉波特（Wiliamsport）參賽，日前與美國隊爭總冠軍，小將們在投、打、守近乎完美的狀態下，以7比0完封，勇奪總冠軍。

台灣上次在世界少棒錦標賽摘冠，是1996年由高雄市復興國小少棒隊的第17座冠軍，隔年退出這項賽事，中斷6年後，2003年才由東園國小組成聯隊重返世界少棒聯盟，之後最佳成績止步亞軍，東園國小今年為台灣打下第18冠。

蔣萬安當天也與東園國小少棒隊、教練等視訊，獻上滿滿祝福，小選手們興奮到喊「不累」，蔣也跟小選手約好「我等你們回國一起吃大餐慶功！」問他們想吃什麼慶功？結果許多人喊要吃和牛、有的喊吃海鮮，蔣萬安乾脆說，「那吃自助餐好了。」

蔣說，上一次台灣在威廉波特封王已是1996年的復興少棒，睽違29年東園小將們憑藉著堅強的實力和團隊精神，再一次讓國人看見少棒賽事的熱血精神、讓世界看見台灣，小選手們挺過集訓的辛苦、扛住國際賽場的高壓，拿下世界第一，是台灣之光、台北的驕傲，「我以東園少棒為榮！」

東園國小少棒隊今天光榮返台，預計晚間6點45分抵達桃園國際機場，校長張鍾榮、家長後援會也將準備歡迎布條、花圈為選手們接機。