中職／連5季百安達陣 李凱威想起第一年張泰山的禮物

聯合報／ 實習記者吳妤潔／台北即時報導
中華職棒今天在台北大巨蛋進行例行賽，由味全龍隊出戰中信兄弟，終場味全龍9：3勝中信兄弟，味全龍李凱威5個打擊數擊出4支安打2分打點，優異的成績獲單場MVP。記者許正宏／攝影
味全龍今天來到台北大巨蛋當主人接手，交戰剛在此拿兩連勝的中信兄弟，龍隊2局下狂攻12人次、8分大局，最終以9：3奪得與兄弟三連戰的第一場勝利，李凱威單場4安打締造連5季百安，他想起菜鳥年張泰山的「禮物」誘因。

李凱威從2021年跟著龍隊升上一軍後，連續5年都達成單季百安，李凱威賽後受訪時說，能夠寫下具代表性的紀錄，要感謝總教練葉君璋從二軍到一軍這條路上，給予很多上場機會，讓體能和手感得以維持，也謙虛表示：「因為有穩定出賽才有這個機會。」

對於李凱威近五年的穩定表現，葉君璋觀察，李凱威本身能力俱足，擁有健康的身體，對自己要求也很高，稱讚李凱威是「性格穩定造就（成功），很不容易。」

單季百安的起點，李凱威想起當時打擊教練張泰山稱他有百安實力，但自己才打第一年不敢多想，張泰山乾脆祭出承諾，只要李凱威達成百安就帶他去運動用品店採購，沒想到真的與郭天信攜手達成，李凱威說：「達成才知道自己有這個能力，之後就會想要做得更好。」

今天龍隊在1局下先由陳子豪的內野滾地球，為龍隊賺進1分，兄弟雖在2局上攻下2分逆轉，但下個半局馬上遭到龍隊攻勢逆襲。

2局下龍隊敲出8支安打，李凱威、劉基鴻、蔣少宏皆敲出帶有2分打點的安打，陳子豪、朱育賢則貢獻1分打點，用半局攻下8分奠定比賽勝利。

今天雙方雖皆派洋投先發，但兄弟柯威士僅投1.2局就失8分被換下場，龍隊鋼龍則持續穩定發揮，最終投6局，總計用球85球，被敲6安、2次四壞球保送、奪8次三振，失掉2分自責分，本季對戰兄弟戰績3勝0敗。

李凱威 張泰山 味全龍 中信兄弟

