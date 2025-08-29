中職／布雷克從迷失到找回最好自己 完成中職50勝里程碑

中央社／ 新北29日電
中職統一7-ELEVEn獅隊洋投布雷克今天優質先發率隊擊敗富邦悍將，奪下中職生涯第50勝、為外籍投手第9人。聯合報資料照

中職統一7-ELEVEn獅隊洋投布雷克今天優質先發率隊擊敗富邦悍將，奪下中職生涯第50勝、為外籍投手第9人，他提到過程辛苦，也曾迷失自我，很開心可以找回最好的自己、達成里程碑。

獅隊今天以新莊棒球場為主場迎戰悍將隊，派出洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）先發，前4局沒被悍將敲出安打，直到7局有狀況，2人出局後接連被敲2支安打，加上隊友守備失誤掉分退場。

布雷克今天總計用97球投6.2局，被敲出6支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉2分（1分責失分），助隊以7比2搶勝，也奪下個人本季第7勝、中職生涯第50勝，為外籍投手史上第9人。

布雷克賽後受訪表示，達成50勝里程碑鬆了一口氣，但也覺得應該早點達成，過程中很辛苦，感謝團隊協助調整，也慶幸有持續相信自己的能力，可以達成這個里程碑很開心。

布雷克自評今年表現不如預期，上半季表現還可以、下半季沒有很理想，有時候投球內容沒有反應到帳面成績上，過程中曾偏離最好的狀態，有點迷失自我，很開心可以及時找回狀態，慢慢找回最好版本的自己。

布雷克表示，這場比賽最大的調整在積極攻擊好球帶、展現好勝的企圖心，不追求把球丟在好球帶邊邊角角，而是直接對決。

談到831洋將大限將至，布雷克表示，知道球隊的狀態和考量，當然也會有些情緒和壓力，但今天登板能做的就是展現最好的自己，結果不是他可以控制的，之前帳面成績不如預期時，容易有過多的想法，今天回歸最原始，專注這場比賽。

