中職／布雷克6.2局優質先發助獅2連勝 洋將取捨「再商討」

中職統一7-ELEVEn獅隊今天與富邦悍將交手，洋投布雷克先發6.2局1責失分，助隊7比2拿下2連勝；831洋將大限將至，林岳平肯定布雷克貢獻，但考慮未來狀況，去留要「再商討」。

獅隊今天以新莊棒球場為主場迎戰悍將，兩隊前兩局沒有拿下分數，獅隊3局下林泓弦、陳傑憲接連敲出安打，林佳緯滾地球送回1分，再靠著保送、林安可適時安打再拿1分。

獅隊4局下林祖傑、陳傑憲都敲出安打，林佳緯補上二壘打、送回團隊第3分，5局下林安可率先敲出二壘打，胡金龍補上安打替球隊再添1分保險分，7局下獅隊靠著林安可二壘打、胡金龍、林祖傑接連安打，攻下第5分。

獅隊8局下2人出局後再起攻勢，林佳緯率先敲出安打，林子豪安打延續攻勢，林安可三壘打、一棒再添2分，幫助球隊拉開領先差距；林安可今天單場4安3打點、打擊表現最亮眼。

獅隊洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）在831洋將大限前最後一場先發，今天前4局沒被敲出安打，僅讓悍將靠著保送上壘，5局上單局被敲出3支安打，但沒有失掉分數。

布雷克投到7局再有狀況，2人出局後被申皓瑋、高捷敲出安打，加上守備失誤失掉1分退場，接替投手辛俊昇再被敲出安打失分，這1分算在布雷克身上。

布雷克總計用97球投6.2局，被敲出6支安打，投出5次三振、1次四壞保送，失掉2分（1分責失分），奪下個人本季第7勝、中職生涯第50勝，為外籍投手史上第9人。

獅隊總教練林岳平表示，布雷克大致對悍將投得算順手，好球率高，但球的威力到4局過後慢慢被掌握；至於831大限將至洋將去留，林岳平表示，等明天另外一名洋投奧德銳（Cameron Alldred）投完決定。

林岳平解釋，有很多討論的方向，也要考慮未來的狀況、會再商討；但也肯定布雷克對獅隊的貢獻，一直有穩定的表現，今年球季沒有太大不好，但可能在同一聯盟久了，需要再精進。