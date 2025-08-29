中職／龍隊爆打柯威士8分 葉君璋仍看到優點：球威是有的

味全龍隊今天以9：3擊敗中信兄弟隊，2局下的8分大局將柯威士打退場成為關鍵，不過龍隊總教練葉君璋認為，柯威士只是還沒到最好節奏，「球威是有的。」

龍隊今天在1局下先攻下1分，2局下面對1：2落後，用單局8支安打攻下8分，其中6支安打棒打柯威士，李凱威的2分打點超前比數，劉基鴻的2分打點安打則是柯威士提前退場最後一根稻草。

柯威士僅投1.2局就失8分（7分責失），來台這3場登板成績合計7.2局失16分（13分責失），龍隊第一次面對就從他手上攻下大局。

葉君璋表示，有看過柯威士前幾場表現，看起來不錯，但感覺還沒找到最好的節奏，「他的狀況沒有到最好，所以被我們掌握住，位置不到最理想，打者比較好攻擊，球威是有的。」

今天單場4支安打、對柯威士敲2安的李凱威表示，畢竟是第一次，打者對他也陌生，「沒有太多策略，好球來就攻擊，他的球滿會跑的，但失投比較多，如果控球好是不容易打。」

龍隊先發投手鋼龍則是在第2局丟掉2分後回穩，繳出6局失2分的優質先發，葉君璋認為，鋼龍前面有點在抓感覺，先發投手都會想投得長，第1局會比較輕鬆一點，但後面就改變方式盡全力。