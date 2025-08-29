中職／龍隊單局8分壓垮兄弟 柯威士慘寫史上首見難堪紀錄
中信兄弟新洋投柯威士本季第3次登板，僅投1.2局就狂失8分被味全龍隊打退場，慘寫難堪紀錄，龍隊最終也以9：3拿下勝利，中止兄弟的2連勝也將彼此勝差拉近到3.5場。
柯威士前兩場一軍出賽合計6局失8分（6分責失），今天是8月31日前最後一次先發，結果1.2局就被龍隊敲出8支安打、丟掉8分（7分責失）黯然退場，能否續留的燈號已經亮起最亮的紅燈。
中職史上生涯前3場先發合計投不滿8局、失16分以上，柯威士是史上第一人，過去前3場16分以上投手，最少都有投到11.2局；而外籍投手生涯前3場先發投不滿8局，柯威士是史上第二人，前一人是1990年兄弟象的將生，3場先發投5局，不過僅失6分（3分責失）。
龍隊在2局下面對1：2的落後，1出局後靠2支安打、1次保送形成滿壘，李凱威的致命安打敲回2分逆轉，2出局後陳子豪、朱育賢的安打各有1分打點，劉基鴻補上2分打點安打成為柯威士退場關鍵，接手的謝榮豪也讓這1分回到本壘，前2局就讓比賽定調。
