中職／龍隊單局8分壓垮兄弟 柯威士慘寫史上首見難堪紀錄

中信兄弟新洋投柯威士本季第3次登板，僅投1.2局就狂失8分被味全龍隊打退場，慘寫難堪紀錄，龍隊最終也以9：3拿下勝利，中止兄弟的2連勝也將彼此勝差拉近到3.5場。

柯威士前兩場一軍出賽合計6局失8分（6分責失），今天是8月31日前最後一次先發，結果1.2局就被龍隊敲出8支安打、丟掉8分（7分責失）黯然退場，能否續留的燈號已經亮起最亮的紅燈。

中職史上生涯前3場先發合計投不滿8局、失16分以上，柯威士是史上第一人，過去前3場16分以上投手，最少都有投到11.2局；而外籍投手生涯前3場先發投不滿8局，柯威士是史上第二人，前一人是1990年兄弟象的將生，3場先發投5局，不過僅失6分（3分責失）。