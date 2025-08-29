中職／hololive超人氣！21089人進場 龍隊改寫大巨蛋周五最高票房
味全龍隊今天《hololive night》主題日吸引不少VTuber粉絲進場，跟著偶像的歌曲一起哼唱，賽後還有「徐若瑄 Vivian Hsu」擔任演唱嘉賓，進場人數21089人寫下大巨蛋周五票房史上新高。
味全龍《hololive night》主題日今起一連三天在台北大巨蛋登場，請到四位人氣成員 Fuwawa、Mococo、Gigi、Raora 出席，賽前更由「傳奇社長」、「Best Girl」谷鄉元昭（YAGOO）擔任開球嘉賓，賽後還有徐若瑄獻唱。
這場味全龍與中信兄弟隊之戰吸引超高人氣，21089人是大巨蛋自去年啟用以來首次周五票房突破2萬人，過去最高紀錄為今年8月1日樂天桃猿與中信兄弟之戰的19596人。
