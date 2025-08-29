中職／悍將吞第61敗…連6季勝率不到5成 寫不名譽紀錄

富邦悍將今晚以2：7敗給統一獅隊，吞下年度戰績第61敗，代表確定連續6個球季年度戰績都未滿5成，寫下中職史上第一次的不名譽紀錄。

富邦球團自2017年入主職棒至今9個球季，只有2019年勝率來到5成34，達成勝多敗少的球季，其餘球季全都不滿5成，最低的2022年勝率只有3成97。

悍將今天輸球後，年度戰績為33勝61敗，勝率僅3成51，剩下26場比賽必需要贏下15場，才能避免寫下富邦入主後的球團史最低紀錄。

而中職過去只有1993至1997年的俊國隊（含興農時期）、2004年至2008年中信鯨曾連續5季年度戰績低於5成，悍將今天以連續6季改寫新高。

獅隊先發投手布雷克今天前6局壓制悍將打線，第7局才遇到亂流，但仍繳出6.2局被敲6支安打、失2分（1分責失）的優質先發，另有5次三振、1次四壞保送。

獅隊打線則是前5局就從悍將先發投手魔力藍手中攻下4分，林安可、林佳緯、胡金龍安打各有1分打點，還有1分是林佳緯的滾地推進。