中職／悍將吞第61敗…連6季勝率不到5成 寫不名譽紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

富邦悍將今晚以2：7敗給統一獅隊，吞下年度戰績第61敗，代表確定連續6個球季年度戰績都未滿5成，寫下中職史上第一次的不名譽紀錄。

富邦球團自2017年入主職棒至今9個球季，只有2019年勝率來到5成34，達成勝多敗少的球季，其餘球季全都不滿5成，最低的2022年勝率只有3成97。

悍將今天輸球後，年度戰績為33勝61敗，勝率僅3成51，剩下26場比賽必需要贏下15場，才能避免寫下富邦入主後的球團史最低紀錄。

而中職過去只有1993至1997年的俊國隊（含興農時期）、2004年至2008年中信鯨曾連續5季年度戰績低於5成，悍將今天以連續6季改寫新高。

獅隊先發投手布雷克今天前6局壓制悍將打線，第7局才遇到亂流，但仍繳出6.2局被敲6支安打、失2分（1分責失）的優質先發，另有5次三振、1次四壞保送。

獅隊打線則是前5局就從悍將先發投手魔力藍手中攻下4分，林安可、林佳緯、胡金龍安打各有1分打點，還有1分是林佳緯的滾地推進。

中職 林佳緯

延伸閱讀

中職／獅對象勝率只有2成5 飛力獅把關、林安可再拚20轟

中職／靠王柏融綜藝接球一度續命 獅隊還是逃不開連敗監獄

中職／陳金鋒賽後談林佳緯失誤 肯定張育成積極跑壘致勝

中職／從兄弟到悍將終於生涯首勝 李吳永勤開心吐露心情

相關新聞

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

中信兄弟隊新洋投柯威士今天僅投1.2局就被味全龍隊暴打8分（7分責失），防禦率暴漲到15.26，更寫下一項中職難堪紀錄，...

日職／宋家豪本季初登板最速146公里 1局被敲1安失1分

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天升上一軍，季前開刀治療右膝的他也獲得本季一軍初登板，中繼1局雖然僅被敲1支安打，但仍失1...

中職／悍將吞第61敗…連6季勝率不到5成 寫不名譽紀錄

富邦悍將今晚以2：7敗給統一獅隊，吞下年度戰績第61敗，代表確定連續6個球季年度戰績都未滿5成，寫下中職史上第一次的不名...

中職／hololive超人氣！21089人進場 龍隊改寫大巨蛋周五最高票房

味全龍隊今天《hololive night》主題日吸引不少VTuber粉絲進場，跟著偶像的歌曲一起哼唱，賽後還有「徐若瑄...

中職／黃暐傑下周有望升一軍 徐若熙返一軍時機點確定

味全龍隊今天宣布與今年選秀會新秀完成簽約，第一指名投手黃暐傑日前就已經簽約加盟，在二軍完成3場出賽後，總教練葉君璋指出，...

中職／台鋼雄鷹7新秀全簽 張豈豪名字別唸錯

台鋼雄鷹在2025中華職棒新人球員選拔會選進7名好手，包含4名投手、1名捕手、1名內野手、1名外野手，今年選秀狀元韋宏亮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。