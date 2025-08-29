快訊

日職／宋家豪本季初登板最速146公里 1局被敲1安失1分

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天本季初登板。聯合報系資料照
日本職棒東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天本季初登板。聯合報系資料照

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天升上一軍，季前開刀治療右膝的他也獲得本季一軍初登板，中繼1局雖然僅被敲1支安打，但仍失1分，作客的樂天最終以0：5敗給火腿隊。

樂天先發投手莊司康誠今天6局被攻下4分，宋家豪在7局下接手，開局就被五十幡亮汰敲出三壘安打，接著讓水野達稀敲出內野滾地出局，但仍因為水谷瞬的高飛犧牲打掉分，最後三振掉石井一成結束投球任務。

宋家豪以13球投完1局，最快球速146公里，面對4人次僅被敲1支安打，但因為長打加上高飛犧牲打的組合失分，本季首K也有入袋。

今年季前宋家豪因為接受右膝外側半月板縫合手術，沒能趕上開季，直到8月23日首度在二軍進行復健賽，投0.1局失2分（1責失分）最快球速151公里；接著26日在二軍中繼1局無失分，最快球速149公里，到今天回到一軍。

