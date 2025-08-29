中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

中信兄弟隊新洋投柯威士今天僅投1.2局就被味全龍隊暴打8分（7分責失），防禦率暴漲到15.26，更寫下一項中職難堪紀錄，成為史上第二位生涯前3場先發投不滿8局的外籍先發投手，前3場出賽投不滿8局失16分則是史上第一人。

兄弟在7月26日宣布簽下34歲的柯威士，被視為下半季重要補強人選，與另一位同步簽下的洋投韋禮加，在8月31日登錄大限前要競爭一軍名額。

柯威士先在一軍出賽，然而前兩場對上富邦悍將、台鋼雄鷹隊，合計6局雖有7次三振，但被敲11支安打失8分（6分責失），成績不盡理想。

今天登板面對味全龍隊，柯威士首局就因2支安打掉分，第2局更是被龍隊敲出6支安打另有1次保送，留下2出局、一壘有人退場，而這局最終丟掉8分有7分記在他的帳上。

柯威士來台後的3場先發一共是7.2局失16分（13分責失），單場最多僅投到3.2局，攤開中職歷史，上一次有外籍投手生涯前3場先發投不滿8局已經是1990年，當時效力兄弟象的將生前3場先發僅投5局，不過僅失6分（3分責失）。

中職不分土洋生涯前3場出賽失分最多紀錄是19分，分別是2008年雷霸龍、佐藤秀樹並列，而前3場失16分以上的投手，最少的雷霸龍都有投到11.2局。