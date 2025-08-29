U18世界盃／台灣隊練習賽備戰 帕蘇拉敲4安手感燙

U18世界盃棒球賽台灣隊備戰，今天與日本Enagic隊交手，3任投手依序登板，王奕翔4局後援好投，打線方面表現最出色的為開路先鋒帕蘇拉．塔基斯利尼安，單場敲4安。

U18世界盃棒球賽將於9月5日在日本沖繩開打，台灣隊提前赴日本沖繩備戰，安排4場練習賽，分別與日本社會人隊、美國隊交手，今天首戰與日本Enagic隊交手，由左投鍾亦恩先發，但開賽狀況多，面對12人次僅抓到2個出局數、失掉8分退場。

台灣隊1局上2人出局後換上下勾投手陳世展登板，讓打者敲出右外野方向高飛球、沒讓失分危機再擴大；陳世展投到4局遇到危機，連續被敲出4支安打退場、單局失掉4分，王奕翔後援登板，連抓3個出局數、凍結對手攻勢，5到7局僅再被敲出2支安打、沒再掉分數。

台灣隊也有不少攻勢，團隊敲出11支安打，2局下江庭毅、張育豪接連安打，靠著高飛犧牲打先拿1分，再靠著保送、帕蘇拉．塔基斯利尼安三壘打一棒再添2分。

台灣隊4局下靠著曾聖恩安打、帕蘇拉．塔基斯利尼安補上安打再追1分，5局下靠著失誤、吳承皓安打、保送、張育豪清壘二壘打，一棒送回3分，但比賽後半段沒能再追加分數。

台灣隊開路先鋒第1棒帕蘇拉．塔基斯利尼安單場4打數都敲出安打，貢獻3分打點，張育豪先發蹲捕，也有單場2支二壘打表現，貢獻3分打點。台灣隊終場以7比12吞敗。