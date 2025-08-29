快訊

台灣同款還在賣！陸急召回逾14萬顆小米行動電源 恐存燃燒風險

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

U18世界盃／台灣隊練習賽備戰 帕蘇拉敲4安手感燙

中央社／ 新北29日電

U18世界盃棒球賽台灣隊備戰，今天與日本Enagic隊交手，3任投手依序登板，王奕翔4局後援好投，打線方面表現最出色的為開路先鋒帕蘇拉．塔基斯利尼安，單場敲4安。

U18世界盃棒球賽將於9月5日在日本沖繩開打，台灣隊提前赴日本沖繩備戰，安排4場練習賽，分別與日本社會人隊、美國隊交手，今天首戰與日本Enagic隊交手，由左投鍾亦恩先發，但開賽狀況多，面對12人次僅抓到2個出局數、失掉8分退場。

台灣隊1局上2人出局後換上下勾投手陳世展登板，讓打者敲出右外野方向高飛球、沒讓失分危機再擴大；陳世展投到4局遇到危機，連續被敲出4支安打退場、單局失掉4分，王奕翔後援登板，連抓3個出局數、凍結對手攻勢，5到7局僅再被敲出2支安打、沒再掉分數。

台灣隊也有不少攻勢，團隊敲出11支安打，2局下江庭毅、張育豪接連安打，靠著高飛犧牲打先拿1分，再靠著保送、帕蘇拉．塔基斯利尼安三壘打一棒再添2分。

台灣隊4局下靠著曾聖恩安打、帕蘇拉．塔基斯利尼安補上安打再追1分，5局下靠著失誤、吳承皓安打、保送、張育豪清壘二壘打，一棒送回3分，但比賽後半段沒能再追加分數。

台灣隊開路先鋒第1棒帕蘇拉．塔基斯利尼安單場4打數都敲出安打，貢獻3分打點，張育豪先發蹲捕，也有單場2支二壘打表現，貢獻3分打點。台灣隊終場以7比12吞敗。

棒球 美國隊

延伸閱讀

中職／養成13位「新悍將」已有想法 林威助看年底汰換潮：無法避免

中職／張育豪只簽1.5年有原因 悍將唯一「空氣」回台電評估較穩定

中職／悍將選秀簽下9人、1投變「空氣」 榜眼張育豪合約總值740萬

U18世界盃／中華隊20人名單7位準職棒生 投手少有原因

相關新聞

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

中信兄弟隊新洋投柯威士今天僅投1.2局就被味全龍隊暴打8分（7分責失），防禦率暴漲到15.26，更寫下一項中職難堪紀錄，...

日職／宋家豪本季初登板最速146公里 1局被敲1安失1分

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天升上一軍，季前開刀治療右膝的他也獲得本季一軍初登板，中繼1局雖然僅被敲1支安打，但仍失1...

中職／黃暐傑下周有望升一軍 徐若熙返一軍時機點確定

味全龍隊今天宣布與今年選秀會新秀完成簽約，第一指名投手黃暐傑日前就已經簽約加盟，在二軍完成3場出賽後，總教練葉君璋指出，...

中職／台鋼雄鷹7新秀全簽 張豈豪名字別唸錯

台鋼雄鷹在2025中華職棒新人球員選拔會選進7名好手，包含4名投手、1名捕手、1名內野手、1名外野手，今年選秀狀元韋宏亮...

中職／味全簽下7小龍 今年新秀僅缺林鴻祥因體檢未過

味全龍隊今日宣布，完成2025年中華職棒季中選秀簽約作業，包含先前已公布加盟的首輪指名的投手黃暐傑在內，共有7位新秀正式...

中職／林暉盛本季首升一軍就是初先發 平野惠一讓他專心備戰

中信兄弟隊明天推出2023年選秀第一指名林暉盛，這是他本季首次一軍出賽，也是生涯第一次先發，為了專心準備，今天賽前並未受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。