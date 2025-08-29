快訊

台灣同款還在賣！陸急召回逾14萬顆小米行動電源 恐存燃燒風險

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

中職／味全龍註銷鑀龍 葉君璋：洋投鎛銳對比賽解讀好

中央社／ 台北29日電
味全龍隊新洋投鎛銳。聯合報系記者蘇志畬／攝影
味全龍隊新洋投鎛銳。聯合報系記者蘇志畬／攝影

中華職業棒球大聯盟味全龍隊今天註銷洋投鑀龍、註冊新洋投鎛銳，龍隊總教練葉君璋表示，鑀龍狀況一直沒調整得很好，而鎛銳一直有在保持比賽，感覺對比賽的解讀也很好。

他說，鑀龍（Aaron Leasher）除有傷勢，狀況一直沒調整得很好，而看得出近期網羅的鎛銳（MannyBarreda）一直有在保持比賽，「我認為他對比賽的掌握比鑀龍還要好。」

葉君璋表示，應會讓鎛銳從牛棚角色開始，看得出滿會比賽、球也滿準，在二軍投中繼，感覺控球各方面是好的，比現在很多人穩定，對比賽解讀好。

鎛銳說，其實前幾年就有中職球隊詢問，但當時有美職大聯盟（MLB）機會，「這次味全龍開的條件也可以讓我好好照顧家人」，而他與樂天桃猿隊洋投魔神樂（Marcelo Martinez）、中信兄弟隊洋投柯威士（William Cuevas）同經紀公司，亞洲球隊是選擇之一。

他說，龍隊陣中曾與洋投龍聖（Zac Lowther）、鋼龍（Andrew Gagnon）當隊友，不擔心適應問題，而隊友林智勝等都會主動問有沒有需要幫助。至於目前調整狀況，他有持續比賽、訓練，隨時準備好自己，在場邊也會觀察中職打者。

另外，龍隊今年季中選秀首輪選進的投手黃暐傑，及之前左腿被蟲咬導致蜂窩性組織炎的投手徐若熙，葉君璋表示，2人下週會登板。

中職 葉君璋 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／黃暐傑下周有望升一軍 徐若熙返一軍時機點確定

中職／曹祐齊意志堅強能扭轉劣勢 葉君璋：找回球速更好

中職／龍隊新洋投除非很差否則會留 葉總淘汰誰「心裡有譜」

中職／徐若熙被蚊蟲咬成蜂窩性組織炎 近兩周先發先取消

相關新聞

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

中信兄弟隊新洋投柯威士今天僅投1.2局就被味全龍隊暴打8分（7分責失），防禦率暴漲到15.26，更寫下一項中職難堪紀錄，...

日職／宋家豪本季初登板最速146公里 1局被敲1安失1分

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天升上一軍，季前開刀治療右膝的他也獲得本季一軍初登板，中繼1局雖然僅被敲1支安打，但仍失1...

中職／黃暐傑下周有望升一軍 徐若熙返一軍時機點確定

味全龍隊今天宣布與今年選秀會新秀完成簽約，第一指名投手黃暐傑日前就已經簽約加盟，在二軍完成3場出賽後，總教練葉君璋指出，...

中職／台鋼雄鷹7新秀全簽 張豈豪名字別唸錯

台鋼雄鷹在2025中華職棒新人球員選拔會選進7名好手，包含4名投手、1名捕手、1名內野手、1名外野手，今年選秀狀元韋宏亮...

中職／味全簽下7小龍 今年新秀僅缺林鴻祥因體檢未過

味全龍隊今日宣布，完成2025年中華職棒季中選秀簽約作業，包含先前已公布加盟的首輪指名的投手黃暐傑在內，共有7位新秀正式...

中職／林暉盛本季首升一軍就是初先發 平野惠一讓他專心備戰

中信兄弟隊明天推出2023年選秀第一指名林暉盛，這是他本季首次一軍出賽，也是生涯第一次先發，為了專心準備，今天賽前並未受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。