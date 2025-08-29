中職／味全龍註銷鑀龍 葉君璋：洋投鎛銳對比賽解讀好
中華職業棒球大聯盟味全龍隊今天註銷洋投鑀龍、註冊新洋投鎛銳，龍隊總教練葉君璋表示，鑀龍狀況一直沒調整得很好，而鎛銳一直有在保持比賽，感覺對比賽的解讀也很好。
他說，鑀龍（Aaron Leasher）除有傷勢，狀況一直沒調整得很好，而看得出近期網羅的鎛銳（MannyBarreda）一直有在保持比賽，「我認為他對比賽的掌握比鑀龍還要好。」
葉君璋表示，應會讓鎛銳從牛棚角色開始，看得出滿會比賽、球也滿準，在二軍投中繼，感覺控球各方面是好的，比現在很多人穩定，對比賽解讀好。
鎛銳說，其實前幾年就有中職球隊詢問，但當時有美職大聯盟（MLB）機會，「這次味全龍開的條件也可以讓我好好照顧家人」，而他與樂天桃猿隊洋投魔神樂（Marcelo Martinez）、中信兄弟隊洋投柯威士（William Cuevas）同經紀公司，亞洲球隊是選擇之一。
他說，龍隊陣中曾與洋投龍聖（Zac Lowther）、鋼龍（Andrew Gagnon）當隊友，不擔心適應問題，而隊友林智勝等都會主動問有沒有需要幫助。至於目前調整狀況，他有持續比賽、訓練，隨時準備好自己，在場邊也會觀察中職打者。
另外，龍隊今年季中選秀首輪選進的投手黃暐傑，及之前左腿被蟲咬導致蜂窩性組織炎的投手徐若熙，葉君璋表示，2人下週會登板。
