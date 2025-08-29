快訊

台灣同款還在賣！陸急召回逾14萬顆小米行動電源 恐存燃燒風險

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

中職／鈴木駿輔再回一軍先發獲好評 百分百實力對決吳念庭

中央社／ 新北29日電
中華職棒富邦悍將日籍投手鈴木駿輔（中）。聯合報系記者蘇健忠／攝影
中華職棒富邦悍將日籍投手鈴木駿輔（中）。聯合報系記者蘇健忠／攝影

中職富邦悍將日籍投手鈴木駿輔重回一軍，27日6局優質先發吞敗，他自評有把二軍好的東西展現出來，且當天與吳念庭交手3打席沒被敲安，他表示抱著展現百分百實力的心情對決。

鈴木駿輔去年效力樂天桃猿隊，季中被註銷，之後轉往業餘社會隊打球，今年重回中職、加盟悍將隊，也在27日獲得重返中職後首場一軍登板機會，對台鋼雄鷹先發6局，投出5次三振，失掉1分責失分，好投吞敗。

悍將總教練陳金鋒稱讚鈴木駿輔表現很好，無論控球、變化球、速度、速差都發揮的很好，投到6局失分，投球的位置不是很差，也認為「投手不可能不會被打」，鈴木駿輔的表現跟投手教練觀察到的差不多，跟去年最大的差別就是控球變好，都可以投到捕手要的位置。

鈴木駿輔對於先發表現也滿意，認為有將二軍好的東西在那場比賽呈現出來；從職棒、業餘再重回職棒，鈴木駿輔提到，剛去業餘時有很多不習慣的地方，靠著隊友、防護員給很多幫忙，知道那場比賽業餘時期的隊友、防護員有到場觀賽，很開心可以讓他們看到好的表現。

鈴木駿輔在先發前就曾透露，希望跟吳念有精彩的對決，27日對上吳念庭3個打數沒有被敲出安打，投出2次三振。

鈴木駿輔表示，先發前一天遇到，有先恭喜吳念庭小孩出生、閒聊一下，吳念庭曾在日職打球，那是他還無法達到的夢想舞台，因此跟吳念庭對決，每個打席都抱持要展現百分百實力的心情。

鈴木駿輔也被鏡頭捕捉到，在換局間都會做筆記，他表示，過去在日本打球沒有這個習慣，去年剛到樂天時，很多地方需要適應，透過寫筆記把第一次察覺到的用筆記寫下來，透過筆記發現不足、沒有做好的地方。

中職 吳念庭 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／鈴木駿輔27日初登板蓄勢待發 鎖定魔鷹直言「不想輸」

中職／鈴木駿輔感恩再返一軍 從樂天到富邦對飲食習慣很多

中職／鈴木駿輔27日重返一軍先發 期待與吳念庭精彩對決

中職／吳念庭領雄鷹旅日3英傑衝鋒 得點圈之鬼將空降打擊王

相關新聞

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

中信兄弟隊新洋投柯威士今天僅投1.2局就被味全龍隊暴打8分（7分責失），防禦率暴漲到15.26，更寫下一項中職難堪紀錄，...

日職／宋家豪本季初登板最速146公里 1局被敲1安失1分

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天升上一軍，季前開刀治療右膝的他也獲得本季一軍初登板，中繼1局雖然僅被敲1支安打，但仍失1...

中職／黃暐傑下周有望升一軍 徐若熙返一軍時機點確定

味全龍隊今天宣布與今年選秀會新秀完成簽約，第一指名投手黃暐傑日前就已經簽約加盟，在二軍完成3場出賽後，總教練葉君璋指出，...

中職／台鋼雄鷹7新秀全簽 張豈豪名字別唸錯

台鋼雄鷹在2025中華職棒新人球員選拔會選進7名好手，包含4名投手、1名捕手、1名內野手、1名外野手，今年選秀狀元韋宏亮...

中職／味全簽下7小龍 今年新秀僅缺林鴻祥因體檢未過

味全龍隊今日宣布，完成2025年中華職棒季中選秀簽約作業，包含先前已公布加盟的首輪指名的投手黃暐傑在內，共有7位新秀正式...

中職／林暉盛本季首升一軍就是初先發 平野惠一讓他專心備戰

中信兄弟隊明天推出2023年選秀第一指名林暉盛，這是他本季首次一軍出賽，也是生涯第一次先發，為了專心準備，今天賽前並未受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。