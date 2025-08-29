中職／鈴木駿輔再回一軍先發獲好評 百分百實力對決吳念庭

中職富邦悍將日籍投手鈴木駿輔重回一軍，27日6局優質先發吞敗，他自評有把二軍好的東西展現出來，且當天與吳念庭交手3打席沒被敲安，他表示抱著展現百分百實力的心情對決。

鈴木駿輔去年效力樂天桃猿隊，季中被註銷，之後轉往業餘社會隊打球，今年重回中職、加盟悍將隊，也在27日獲得重返中職後首場一軍登板機會，對台鋼雄鷹先發6局，投出5次三振，失掉1分責失分，好投吞敗。

悍將總教練陳金鋒稱讚鈴木駿輔表現很好，無論控球、變化球、速度、速差都發揮的很好，投到6局失分，投球的位置不是很差，也認為「投手不可能不會被打」，鈴木駿輔的表現跟投手教練觀察到的差不多，跟去年最大的差別就是控球變好，都可以投到捕手要的位置。

鈴木駿輔對於先發表現也滿意，認為有將二軍好的東西在那場比賽呈現出來；從職棒、業餘再重回職棒，鈴木駿輔提到，剛去業餘時有很多不習慣的地方，靠著隊友、防護員給很多幫忙，知道那場比賽業餘時期的隊友、防護員有到場觀賽，很開心可以讓他們看到好的表現。

鈴木駿輔在先發前就曾透露，希望跟吳念有精彩的對決，27日對上吳念庭3個打數沒有被敲出安打，投出2次三振。

鈴木駿輔表示，先發前一天遇到，有先恭喜吳念庭小孩出生、閒聊一下，吳念庭曾在日職打球，那是他還無法達到的夢想舞台，因此跟吳念庭對決，每個打席都抱持要展現百分百實力的心情。

鈴木駿輔也被鏡頭捕捉到，在換局間都會做筆記，他表示，過去在日本打球沒有這個習慣，去年剛到樂天時，很多地方需要適應，透過寫筆記把第一次察覺到的用筆記寫下來，透過筆記發現不足、沒有做好的地方。