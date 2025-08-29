中職／林岳平：李軍是新收穫 牛棚僅2左投不夠

快訊

中央社／ 新北29日電
統一獅隊投手李軍。聯合報系記者蘇志畬／攝影
中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊一軍牛棚有左投辛俊昇與李軍，總教練林岳平今天表示，李軍是本季新收穫，但職棒隊一軍牛棚僅2名左投不夠，至少要4、5人才能競爭、汰換。

林岳平說，一直希望提升左投戰力，如果僅2人可用，遇狀況不好時，沒人可頂上，就無法有喘息空間。

2名左投截至目前表現不錯，辛俊昇晚間賽前一軍15場出賽，投16.1局失掉2分責失分，防禦率1.10，戰績1勝3次中繼成功；李軍截至目前一軍15場出賽，投15.1局掉5分責失分，防禦率2.93，有4次中繼成功。

林岳平受訪表示，本來就希望辛俊昇成為牛棚重要戰力，李軍則是新收穫，在球季中段一軍出賽呈現好表現，希望球團持續開發新投手戰力在一軍呈現。

牛棚 林岳平

