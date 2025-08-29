中職／鎛銳早就收過台灣邀約 想起經典賽輸日本還會掉淚

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊新洋投鎛銳。圖／味全龍隊提供
味全龍隊新洋投鎛銳。圖／味全龍隊提供

味全龍隊831前的洋將抉擇確定，新加入的鎛銳擠入最後4人名單，在二軍中繼3局無失分的他已經做好準備，收到龍隊邀約很快點頭，因為鋼龍、龍聖都是前隊友；作為墨西哥國手的他，想到2023年經典賽輸日本還是會半夜掉淚。

鎛銳27日在二軍首度出賽，中繼登板面對台鋼雄鷹二軍，31球投了3局，只被敲出1支安打，其他9人全數解決，鎛銳表示，中職的打者比較確實擊球，自己能做的就是想辦法改變節奏，讓打者打不好，製造出局數。

鎛銳升上一軍的時間點尚未確定，他表示，自己在墨西哥聯盟賽季結束後就過來台灣，沒有太多空窗期，一直有維持訓練，因此如果球隊有需要，自己已經準備好出賽，「就算還沒輪到我，我會在一旁好好學習，觀察其他球隊的打者。」

會決定來到台灣，鎛銳表示，幾年前自己有收過來自台灣的邀約，但當時大聯盟還有機會，合約條件也沒那麼理想，後來有跟經紀人討論，想要以亞洲作為生涯的下一步，因此今年收到龍隊的邀約就很快做出決定。

中職對鎛銳來說不算陌生，魔神樂、柯威士是同個經紀公司，在龍隊也還有龍聖、鋼龍兩位前隊友，「他們都是很好的隊友，相信會幫我打點，能夠很快適應這裡。」

有趣的是，今天賽前林智勝還來主動打招呼，鎛銳驚訝這麼有資歷的選手竟然會來關心自己，其他龍隊隊友也都很親切，聽到林智勝的年紀也有嚇一跳，「他看起來很年輕，我想我們都是年輕人啦。」

鎛銳曾在2023年經典賽代表墨西哥出賽拿下銅牌，但他纏繞心中的還是四強戰9局下被日本逆轉的痛，「真的很痛，晚上想起來還會哭，差一點點就可以贏日本，偏偏日本是很穩定的球隊，距離世界冠軍已經很近了。」

