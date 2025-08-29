快訊

台灣同款還在賣！陸急召回逾14萬顆小米行動電源 恐存燃燒風險

輝達H20晶片輸陸卡關 阿里巴巴傳正開發替代品！但面臨這項挑戰

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

中職／雄鷹7新秀全數簽約 朱盟簽約金新台幣480萬元

中央社／ 新北29日電
中華職棒台鋼雄鷹隊韋宏亮（中）。台鋼雄鷹提供
中華職棒台鋼雄鷹隊韋宏亮（中）。台鋼雄鷹提供

中職台鋼雄鷹今天公布，今年選秀選入7名球員全數簽約完成，狀元投手韋宏亮28日已在二軍出賽，2輪選進野手朱盟簽約金新台幣480萬元、月薪8萬元，背號為00號。

雄鷹隊今年選秀狀元投手韋宏亮率先在7月23日完成簽約以及加盟儀式，並在主場澄清湖球場舉辦加盟儀式，選擇背號52號，簽約金570萬元、月薪9.5萬元。

雄鷹隊今天公告，另外6名選手也全數完成簽約，成為台鋼雄鷹生力軍；第2輪指名內野手朱盟背號00號，簽約金480萬元、月薪8萬元。

第3輪指名投手邱立璿背號48號，簽約金370萬元、月薪8萬元；第4輪指名投手林建宏背號60號，簽約金310萬元、月薪9萬元；第5輪指名捕手顏采丞背號70號，簽約金240萬元、月薪9萬元。

第6輪指名外野手張豈豪背號49號，簽約金190萬元、月薪9萬元；第7輪指名投手許承恩背號47號，簽約金100萬元、月薪8萬元。

韋宏亮加盟報到後即隨隊一軍，並於28日迎接二軍初登板，先發投1局用15球，其中12顆好球，讓對手3上3下，包含兩次奪三振，職棒生涯有好的開始。

選秀 韋宏亮 台鋼雄鷹

延伸閱讀

中職／台鋼雄鷹7新秀全簽 張豈豪名字別唸錯

中職／洪一中拋各隊「多1名洋砲」議題 比賽會更精采嗎？

中職／張震嶽來了！9/26為雄鷹唱響「心動時刻」

中職／艾速特控球迷航張肇元給情緒價值 洪總評價內容還OK

相關新聞

中職／慘！兄弟柯威士1.2局被打爆 寫史上首見難堪紀錄

中信兄弟隊新洋投柯威士今天僅投1.2局就被味全龍隊暴打8分（7分責失），防禦率暴漲到15.26，更寫下一項中職難堪紀錄，...

日職／宋家豪本季初登板最速146公里 1局被敲1安失1分

日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天升上一軍，季前開刀治療右膝的他也獲得本季一軍初登板，中繼1局雖然僅被敲1支安打，但仍失1...

中職／黃暐傑下周有望升一軍 徐若熙返一軍時機點確定

味全龍隊今天宣布與今年選秀會新秀完成簽約，第一指名投手黃暐傑日前就已經簽約加盟，在二軍完成3場出賽後，總教練葉君璋指出，...

中職／台鋼雄鷹7新秀全簽 張豈豪名字別唸錯

台鋼雄鷹在2025中華職棒新人球員選拔會選進7名好手，包含4名投手、1名捕手、1名內野手、1名外野手，今年選秀狀元韋宏亮...

中職／味全簽下7小龍 今年新秀僅缺林鴻祥因體檢未過

味全龍隊今日宣布，完成2025年中華職棒季中選秀簽約作業，包含先前已公布加盟的首輪指名的投手黃暐傑在內，共有7位新秀正式...

中職／林暉盛本季首升一軍就是初先發 平野惠一讓他專心備戰

中信兄弟隊明天推出2023年選秀第一指名林暉盛，這是他本季首次一軍出賽，也是生涯第一次先發，為了專心準備，今天賽前並未受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。