中職／雄鷹7新秀全數簽約 朱盟簽約金新台幣480萬元

中職台鋼雄鷹今天公布，今年選秀選入7名球員全數簽約完成，狀元投手韋宏亮28日已在二軍出賽，2輪選進野手朱盟簽約金新台幣480萬元、月薪8萬元，背號為00號。

雄鷹隊今年選秀狀元投手韋宏亮率先在7月23日完成簽約以及加盟儀式，並在主場澄清湖球場舉辦加盟儀式，選擇背號52號，簽約金570萬元、月薪9.5萬元。

雄鷹隊今天公告，另外6名選手也全數完成簽約，成為台鋼雄鷹生力軍；第2輪指名內野手朱盟背號00號，簽約金480萬元、月薪8萬元。

第3輪指名投手邱立璿背號48號，簽約金370萬元、月薪8萬元；第4輪指名投手林建宏背號60號，簽約金310萬元、月薪9萬元；第5輪指名捕手顏采丞背號70號，簽約金240萬元、月薪9萬元。

第6輪指名外野手張豈豪背號49號，簽約金190萬元、月薪9萬元；第7輪指名投手許承恩背號47號，簽約金100萬元、月薪8萬元。

韋宏亮加盟報到後即隨隊一軍，並於28日迎接二軍初登板，先發投1局用15球，其中12顆好球，讓對手3上3下，包含兩次奪三振，職棒生涯有好的開始。