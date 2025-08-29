中職／雄鷹7新秀全數簽約 朱盟簽約金新台幣480萬元
中職台鋼雄鷹今天公布，今年選秀選入7名球員全數簽約完成，狀元投手韋宏亮28日已在二軍出賽，2輪選進野手朱盟簽約金新台幣480萬元、月薪8萬元，背號為00號。
雄鷹隊今年選秀狀元投手韋宏亮率先在7月23日完成簽約以及加盟儀式，並在主場澄清湖球場舉辦加盟儀式，選擇背號52號，簽約金570萬元、月薪9.5萬元。
雄鷹隊今天公告，另外6名選手也全數完成簽約，成為台鋼雄鷹生力軍；第2輪指名內野手朱盟背號00號，簽約金480萬元、月薪8萬元。
第3輪指名投手邱立璿背號48號，簽約金370萬元、月薪8萬元；第4輪指名投手林建宏背號60號，簽約金310萬元、月薪9萬元；第5輪指名捕手顏采丞背號70號，簽約金240萬元、月薪9萬元。
第6輪指名外野手張豈豪背號49號，簽約金190萬元、月薪9萬元；第7輪指名投手許承恩背號47號，簽約金100萬元、月薪8萬元。
韋宏亮加盟報到後即隨隊一軍，並於28日迎接二軍初登板，先發投1局用15球，其中12顆好球，讓對手3上3下，包含兩次奪三振，職棒生涯有好的開始。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言