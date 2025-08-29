快訊

中職／黃暐傑下周有望升一軍 徐若熙返一軍時機點確定

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手徐若熙。圖／味全龍隊提供
味全龍隊先發投手徐若熙。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天宣布與今年選秀會新秀完成簽約，第一指名投手黃暐傑日前就已經簽約加盟，在二軍完成3場出賽後，總教練葉君璋指出，9月2日之後有機會將他升上一軍。

黃暐傑目前在二軍3場出賽都各投1局，頻率是一周一場，總計3局失2分，另有5次三振、2次四壞保送，最快球速來到150公里，上一次登板是8月26日。

今天賽前被問到黃暐傑升一軍的時機點，葉君璋從上次登板日開始扳手指計算，由於有一周調整的安排，「9月2日之後，5日開始的三連戰有機會。」

黃暐傑。圖／味全龍隊提供
黃暐傑。圖／味全龍隊提供

而因為蚊子咬傷導致蜂窩性組織炎的徐若熙在日前下放二軍，休息之後已經可以正常訓練，葉君璋也表示，下周在大巨蛋對上樂天桃猿隊的比賽，徐若熙應該就可以回到先發。

黃暐傑 葉君璋 樂天桃猿

