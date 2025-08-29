中職／鄭浩均愛吃皮卻怕吐司邊 飲食限制靠蛋白質變壯

快訊

聯合報／ 實習記者吳妤潔／台北即時報導
中信兄弟隊先發投手鄭浩均。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手鄭浩均。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊27日因應奇異果主題日，在上班路發奇異果給球員及教練，結果鄭浩均連皮帶肉一起吃掉，引起球迷熱議，還被爆料連香蕉都是連皮吃，鄭浩均今天分享眾多果皮嘗試口感「橘子皮最難吃」，而不是果皮類的吐司邊也在他的厭惡名單。

談到愛吃果皮的習慣，鄭浩均表示，除了奇異果皮和許基宏加碼爆料的香蕉皮外，也能接受蕃薯、地瓜、馬鈴薯的皮，甚至連西瓜最外層硬皮都能吃，而柑橘類的外皮因為吃起來辣辣的，是少數難以接受的蔬果外皮，「不過曬乾的可以」。

「開始吃皮之後，什麼皮就都嘗試看看。」鄭浩均透露，比起這些，自己反而不能接受吐司邊，外面點餐會要求去邊或撕掉不吃，隨後補充「但披薩的皮可以。」新奇的飲食偏好讓人捉摸不透。

鄭浩均雖然了解果皮的營養，但會吃與自己的素食方針無關，平時維持身體強度應付賽季，蛋白質仍不可或缺，通常透過奶、蛋、豆類跟植物性蛋白等方式攝取，一天三餐正常吃的話會到20幾顆雞蛋。

有旅美經驗的鄭浩均是到國外與營養師接觸後，才漸漸了解怎麼補充身體所需的營養，但他也強調，身體素質的養成光靠飲食效果有限，「要變壯主要還是靠訓練」。

在近年健康飲食風潮下，「夏威夷碗」受到大眾歡迎，鄭浩均分享，配料會選自己最喜歡吃的毛豆，或是藜麥。但夏威夷碗價格不算便宜，他也笑說：「結果沒選肉比有選肉還貴。」

