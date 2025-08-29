中職／林暉盛本季首升一軍就是初先發 平野惠一讓他專心備戰

快訊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊投手林暉盛。資料照
中信兄弟隊明天推出2023年選秀第一指名林暉盛，這是他本季首次一軍出賽，也是生涯第一次先發，為了專心準備，今天賽前並未受訪，總教練平野惠一說：「明天丟完請大家狂問。」

魏碩成24日登板時突然頭痛，但仍撐完5局才退場，昨天球團決定將他下放二軍，加上先前已經下放的鄭浩均，本土投手輪值出現空窗，明天的先發決定繳給近期在二軍表現亮眼的林暉盛。

「這是他的機會。」平野惠一表示，林暉盛今天想要專心準備，不過自己也知道外界、台灣球迷都很關心，想要知道一些訊息，但就請明天投完之後再請他好好分享，「我就不說多餘的話了。」

林暉盛過去兩年在一軍出賽5場都是後援，總計6.2局失8分，今年在二軍也是後援為主，29場出賽27場後援，不過最近2場登板都是先發對上味全龍二軍，8月8日4局無失分、8月16日4.2局失4分（3分責失），在這之前是中繼連4場無失分。

而中職的洋將登錄期限在8月31日，新洋投柯威士在一軍目前2場出賽，僅投6局失8分（6分責失），今天對龍隊登板是否為期末考？平野惠一露出抱歉神情說：「還不能透露。」

