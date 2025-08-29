中職／獅隊8新秀本季不註冊 7人搶最後2席60人名單
中華職業棒球大聯盟統一7-ELEVEn獅隊總教練林岳平今天表示，今年選秀8人不會註冊本季60人名單，831大限前剩7人爭取最後2個名額。
林岳平說，60人名單剩2個空缺，扣除今年選入的8人，還有7人沒在60人名單，31日就知道最後是哪2人被放入名單。
獅隊扣除新秀，目前不在60人名單包括投手阮裕智、鄭澔、楊強森、李嘉祥、內野手全紹凱、林益全與外野手陳維祥。
獅隊昨天宣布，今年季中選進的8人已完成簽約，都簽3年以上合約，首輪投手曾偉喆以簽約金新台幣520萬元及激勵獎金100萬元加盟。
獅隊26日、29日先後將7名新秀放入合約所屬球員，林岳平表示，合約都已談妥，但新秀高偉強由於隨亞洲棒球錦標賽培訓隊到日本移地訓練，回台灣後才會完成簽約程序，之後就會放入合約所屬名單。
