中職／台鋼雄鷹7新秀全簽 張豈豪名字別唸錯

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊簽下今年選秀7位新秀。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊簽下今年選秀7位新秀。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹在2025中華職棒新人球員選拔會選進7名好手，包含4名投手、1名捕手、1名內野手、1名外野手，今年選秀狀元韋宏亮率先在7月23日完成簽約以及加盟儀式，另外6名選手也全數完成簽約，成為台鋼雄鷹生力軍。

2025中職選秀狀元韋宏亮，背號52號，7月23日完成簽約，並在澄清湖球場舉辦加盟儀式，簽約金570萬元、月薪9.5萬元。

第二輪指名內野手朱盟背號00號，簽約金480萬元、月薪8萬元；第三輪指名投手邱立璿背號48號，簽約金370萬元、月薪8萬元。

第四輪指名投手林建宏背號60號，簽約金310萬元、月薪9萬元；第五輪指名捕手顏采丞背號70號，簽約金240萬元、月薪9萬元。

第六輪指名外野手張豈（多音字，讀ㄎㄞˇ）豪背號49號，簽約金190萬元、月薪9萬元；第七輪指名投手許承恩背號47號，簽約金100萬元、月薪8萬元。

韋宏亮7月23日加盟，後續報到之後即隨隊一軍，並於8月28日迎接二軍初登板，先發1局用15球，其中12顆好球，讓對手3上3下，包含兩次奪三振，職棒生涯有好的開始。

韋宏亮 台鋼雄鷹 中職選秀

相關新聞

中職／李珠珢9月班表還是只有3場！暌違80天重返新莊城堡

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢9月班表出爐，暌違2個多月重返新莊球場，還有2場大巨蛋賽事，總共3場。 中華職棒例行賽即將邁入最後一個月賽程，悍將9月有9場主場賽事，7場在新莊，20和21日在大巨蛋

中職／味全簽下7小龍 今年新秀僅缺林鴻祥因體檢未過

味全龍隊今日宣布，完成2025年中華職棒季中選秀簽約作業，包含先前已公布加盟的首輪指名的投手黃暐傑在內，共有7位新秀正式...

中職／林暉盛本季首升一軍就是初先發 平野惠一讓他專心備戰

中信兄弟隊明天推出2023年選秀第一指名林暉盛，這是他本季首次一軍出賽，也是生涯第一次先發，為了專心準備，今天賽前並未受...

中職／龍隊洋將抉擇捨鑀龍 葉總點出鎛銳的好

洋將登錄大限的8月31日進入倒數，味全龍隊做出抉擇，為了新加入的鎛銳，將捨棄鑀龍。

中職／鄭浩均愛吃皮卻怕吐司邊 飲食限制靠蛋白質變壯

中信兄弟隊27日因應奇異果主題日，在上班路發奇異果給球員及教練，結果鄭浩均連皮帶肉一起吃掉，引起球迷熱議，還被爆料連香蕉...

中職／張宥謙31日一軍初登板 身體變壯、變化球更精進

中職統一7-ELEVEn獅隊31日將派出投手張宥謙一軍初登板，他表示，在二軍準備這麼久就是為了想拚上一軍先發、很興奮，二...

