中職／張宥謙31日一軍初登板 身體變壯、變化球更精進

中央社／ 新北29日電
獅隊31日例行賽將派出投手張宥謙一軍初登板，對上富邦悍將。圖中央社提供
獅隊31日例行賽將派出投手張宥謙一軍初登板，對上富邦悍將。圖中央社提供

中職統一7-ELEVEn獅隊31日將派出投手張宥謙一軍初登板，他表示，在二軍準備這麼久就是為了想拚上一軍先發、很興奮，二軍磨練除加強身體素質，也有豐富變化球種讓直球更具威力。

獅隊今天起以新莊棒球場為主場與富邦悍將交手，總教練林岳平表示，31日先發投手將是19歲的張宥謙；張宥謙本季二軍最長投球局數為5局，林岳平表示，一軍初登板會怎麼樣、無法預測，希望他加油，把在二軍投球的方式呈現在一軍就好。

張宥謙是獅隊去年選秀第2輪指名好手、潛力備受期待，教練團希望他先強化身體素質，直到今年5月18日才開始讓他在二軍出賽，前一次二軍登板為8月26日先發投2局無失分。

張宥謙賽前受訪表示，27日二軍比賽時在場邊當紀錄，看到管理來電，接到電話就大概知道有機會一軍出賽，也提到為了今年可以在一軍登板，在二軍準備了這麼久，興奮的情緒大於緊張。

張宥謙表示，進到職棒後有加強下肢的訓練、增重約5公斤，在場上的想法也跟高中時期不太一樣，高中打者對於速球的掌握度沒有這麼好，進到職棒，不能再覺得僅靠直球就可以壓制打者，也有精進變化球、活用比較慢的曲球，快慢搭配，讓武器直球更有威力。

張宥謙選秀獲選時就曾說過想要對決張育成，一軍生涯初登板的對手就剛好是悍將，張宥謙表示， 初登板把該做的做好、相信自己，家人也有跟他說加油，媽媽也有計畫到場觀賽。

選秀 林岳平

相關新聞

中職／李珠珢9月班表還是只有3場！暌違80天重返新莊城堡

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢9月班表出爐，暌違2個多月重返新莊球場，還有2場大巨蛋賽事，總共3場。 中華職棒例行賽即將邁入最後一個月賽程，悍將9月有9場主場賽事，7場在新莊，20和21日在大巨蛋

中職／味全簽下7小龍 今年新秀僅缺林鴻祥因體檢未過

味全龍隊今日宣布，完成2025年中華職棒季中選秀簽約作業，包含先前已公布加盟的首輪指名的投手黃暐傑在內，共有7位新秀正式...

中職／林暉盛本季首升一軍就是初先發 平野惠一讓他專心備戰

中信兄弟隊明天推出2023年選秀第一指名林暉盛，這是他本季首次一軍出賽，也是生涯第一次先發，為了專心準備，今天賽前並未受...

中職／龍隊洋將抉擇捨鑀龍 葉總點出鎛銳的好

洋將登錄大限的8月31日進入倒數，味全龍隊做出抉擇，為了新加入的鎛銳，將捨棄鑀龍。

中職／鄭浩均愛吃皮卻怕吐司邊 飲食限制靠蛋白質變壯

中信兄弟隊27日因應奇異果主題日，在上班路發奇異果給球員及教練，結果鄭浩均連皮帶肉一起吃掉，引起球迷熱議，還被爆料連香蕉...

中職／張宥謙31日一軍初登板 身體變壯、變化球更精進

中職統一7-ELEVEn獅隊31日將派出投手張宥謙一軍初登板，他表示，在二軍準備這麼久就是為了想拚上一軍先發、很興奮，二...

