中職／龍隊洋將抉擇捨鑀龍 葉總點出鎛銳的好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊新洋投鎛銳。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊新洋投鎛銳。記者蘇志畬／攝影

洋將登錄大限的8月31日進入倒數，味全龍隊做出抉擇，為了新加入的鎛銳，將捨棄鑀龍。

總教練葉君璋指出，鑀龍受傷後狀況沒有調整到很好，而鎛銳一直有保持比賽，狀況比鑀龍好，「也不只鑀龍，比很多人都好。」

龍隊目前一軍有著鋼龍、艾璞樂、龍聖3名洋投，鎛銳若要加入，原本是龍聖、鑀龍間抉擇，最後決定留下能先發的龍聖。

葉總也指出，鎛銳一開始定位在牛棚的機率比較高，在二軍中繼表現看起來不錯，「主要是控球方面，滿準的，而且有國際賽經驗，對比賽解讀很好。」

鎛銳27日在二軍首度出賽，中繼登板面對台鋼雄鷹二軍，31球投了3局，只面對10名打者，其中僅宋柏翰敲出1支安打。

