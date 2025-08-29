快訊

中職／味全簽下7小龍 今年新秀僅缺林鴻祥因體檢未過

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊簽下包含黃暐傑在內的7名新秀。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今日宣布，完成2025年中華職棒季中選秀簽約作業，包含先前已公布加盟的首輪指名的投手黃暐傑在內，共有7位新秀正式加盟龍隊，另延攬兩位自主培訓選手加入體系，為下半季及未來戰力注入新血，僅第8輪的林鴻祥因體檢未過，未完成簽約。

首輪指名投手黃暐傑，以月薪50萬元、合約年限1.5年的條件加盟，展現球團對其實力的高度重視與期待。黃暐傑已於二軍賽場出賽3場，將成為龍隊未來投手戰力的重要一環。

第二輪西苑高中內野手吳承皓，現正備戰U18世界盃，以簽約金430萬元、激勵獎金50萬元，合約總值480萬元，合約年限2.5年完成加盟。吳承皓守備靈活，打擊穩定性高，是高中時期備受矚目的潛力新秀。

第三輪選進來自三民高中的投手林紘維，簽約金320萬元、激勵獎金50萬元，合約總值370萬元，合約年限2.5年；第四輪則是去年選秀失利，進桃園市成棒隊磨練一年後的投手何宗旂，以簽約金250萬元、激勵獎金50萬元，合約總值300萬元，合約年限2.5年加盟味全龍，兩人均具備紮實基本功與發展潛力，球團期待他們在能穩定成長。

第五輪選進穀保家商的外野手崔聖允，簽約金190萬元、激勵獎金35萬元，合約總值225萬元；第六輪選入高苑工商的投手林軒宇，簽約金150萬元、激勵獎金50萬元，合約總值200萬元；第七輪補進另一位外野手傅鈞致，來自鶯歌工商，簽約金85萬元、激勵獎金45萬元，合約總值130萬元。

第八輪指名的投手林鴻祥，體檢程序未通過，無法與之簽約，球團祝福其日後有更好發展。

除選秀指名球員外，味全龍隊延攬兩位自主培訓選手加入，分別為投手吳東霖及外野手潘信安，透過投入球隊訓練後，為球隊提供更多潛力戰力。

味全龍領隊丁仲緯表示：「非常歡迎新秀們加入龍隊大家庭，球團給予完善的訓練環境與發展空間，期待他們展現企圖心、不斷強化自身能力，同時，也期盼每位選手能具備職業球員應有的自律與自省，早日站上職棒一軍舞台，為龍隊創造更多榮耀。」

