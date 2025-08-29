日職／樂天宋家豪季前動右膝手術 本季首度升一軍

快訊

中央社／ 台北29日電
宋家豪。聯合報系資料照
日職樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天升上一軍，他在今年季前因為動右膝手術，直到23日在二軍展開復健賽，本季都還沒有一軍出賽紀錄，今天樂天對上日本火腿隊的賽事有望出賽。

宋家豪在今年季前因為接受右膝外側半月板縫合手術，沒能趕上開季，當初評估歸隊時間需要6個月，直到8月23日首度在二軍進行復健賽，投0.1局失2分（1責失分），最快球速151公里；接著26日在二軍中繼1局，演出3上3下無失分，最快球速149公里。

樂天金鷲隊今天做出球員異動，將投手宋家豪、內野手小森航大郎拉上一軍，並將投手松井友飛下放二軍。樂天金鷲隊今天將作客北海道，與日本火腿鬥士隊交手，宋家豪有望本季一軍初登板。

宋家豪去年在日職一軍出賽41場、投39.2局，拿下1勝2敗、17次中繼成功，送出22次奪三振，防禦率3.18，日職生涯已累積338場出賽、120次中繼成功。

宋家豪 樂天金鷲

