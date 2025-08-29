日職／徐翔聖二軍中繼1局1K無失分 最速149公里

旅日東京養樂多燕子隊19歲投手徐翔聖今天二軍出賽，中繼投1局，投出1次三振、無失分，最快球速約149公里。養樂多隊終場以0比2吞敗，徐翔聖無關勝敗。

徐翔聖（日登錄名翔聖）本季二軍首場出賽為4月17日，4月在二軍留下兩場出賽紀錄，共投2局無失分，今天養樂多隊二軍與北海道日本火腿鬥士隊二軍交手，兩隊3局打完0比0僵持不下。

4局上養樂多隊換上投手徐翔聖中繼登板，讓首名打者敲出投手方向滾地球出局，接著被敲出左外野方向安打，徐翔聖及時回穩，先三振今川優馬，再讓吉田賢吾敲出右外野方向界外飛球出局，沒讓火腿隊延續攻勢。

徐翔聖今天總計用14球投1局，被敲出1支安打，投出1次三振、無失分，最快球速約149公里，目前本季二軍3場出賽維持無失分、防禦率0。

兩隊前6局打完都沒有拿下分數，火腿隊7局上靠著接連四壞保送，梅林優貴安打送回分數、突破僵局，再靠著滾地球跑回第2分，火腿隊終場以2比0搶勝。