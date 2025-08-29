定向越野／亞青暨亞青少賽我小將再奪銅 中華隊2銅追平上屆 

在日本愛知縣進行的2025亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽，今天進行短距離接力賽，中華隊20歲組楊天筆、李怡農、林芸任、李佳蘋合作無間奪下銅牌，代表隊2日賽事共獲2銅，平上屆參賽紀錄。

今天的短距離接力賽，分20歲、18歲、16歲及14歲進行男女混合賽，共有36隊參賽，地主日本隊選手佔地利優勢，包辦20歲組與16歲組金牌，香港隊獲18歲組金牌，中國大陸隊奪下14歲組金牌。

中華隊20歲組排出楊天筆、李怡農、林芸任、李佳蘋的最佳組合，在11隊角逐的激烈競賽中擊敗香港隊，奪得銅牌，實屬不易。

中華隊今天在16歲組也表現不俗，鍾舒宇、陳威綦、卓佳賞、盧弈霏在9隊競爭中以第4名做收，雖未奪牌，小選手們也很開心。大會明天將進行中距離賽，中華隊教練林冠宇、林冠妤期勉選手穩紮穩打，再奪獎牌。