快訊

黑煙狂竄！鹽埔漁港火燒船驚悚畫面曝光 消防急趕現場救火

台股驚驚漲還有高點可期？分析師：多頭趨勢不變 但要小心「這月份」

找不到熟悉的家…樹懶被迫「緊抱帶刺鐵網柱」 入選2025年度野生動物攝影師獎

亞錦賽／培訓隊赴日交流賽6勝1敗 9月12日確定名單

中央社／ 台北29日電
亞洲棒球錦標賽中華培訓隊赴日本移地訓練，安排7場交流賽、戰績6勝1敗。圖為28日與東京大學交流賽合照畫面。 中央社
亞洲棒球錦標賽中華培訓隊赴日本移地訓練，安排7場交流賽、戰績6勝1敗。圖為28日與東京大學交流賽合照畫面。 中央社

亞洲棒球錦標賽中華培訓隊赴日本移地訓練，總計安排7場交流賽、戰績6勝1敗，將於今天結束行程返台，預計9月12日公布正選名單。

亞洲棒球錦標賽中華隊由總教練湯登凱領軍，培訓隊16日啟程赴日本移地訓練，昨天最後一戰與東京大學交手，由今年選秀會被中信兄弟隊指名的投手呂昱廷先發，呂昱廷總計投4局失掉2分責失分、無關勝敗。

培訓隊分別在第2、5、7局各拿1分；牛棚投手群5局開始依序登板、沒有再多掉分數，最後3任投手都飆出150公里以上球速，陽杰恩投0.2局最速150公里，王政浩投0.2局飆出全場最速154公里，王宇傑後援1局關門，最快球速151公里。

培訓隊昨天最後一戰以3比2擊敗東京大學，移地訓練總計7場比賽，戰績6勝1敗；培訓隊今天結束移地訓練行程，將於晚間抵台，預計9月12日公布正選名單。

亞洲棒球錦標賽將於9月22日至28日在中國平潭舉行，中華隊與韓國、香港、巴勒斯坦預賽同組，中華隊近6屆亞錦賽都有打入冠軍戰，並在2019年奪冠。

中華隊

延伸閱讀

MLB／與大谷擊掌球迷是小網紅 透露不熟棒球、垃圾話內容

亞錦賽／培訓交流賽李致霖先發登板 王宇傑飆速154公里

亞錦賽／中華培訓隊赴日交流賽 王宇傑飆速151公里

嘉市棒球日教練李文傳獲頒終身成就獎 感恩貴人黃敏惠父親

相關新聞

中職／中信兄弟X讀賣巨人初聯名 澤村賞傳奇名投來開球

中信兄弟與讀賣巨人首度舉行聯名主題日，即將於9月6日至7日在洲際棒球場登場！屆時不僅有讀賣巨人啦啦隊VENUS與吉祥物G...

定向越野／亞青暨亞青少賽我小將再奪銅 中華隊2銅追平上屆 

在日本愛知縣進行的2025亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽，今天進行短距離接力賽，中華隊20歲組楊天筆、李怡農、林芸任、李...

亞錦賽／培訓隊赴日交流賽6勝1敗 9月12日確定名單

亞洲棒球錦標賽中華培訓隊赴日本移地訓練，總計安排7場交流賽、戰績6勝1敗，將於今天結束行程返台，預計9月12日公布正選名...

中職／遭球迷詛咒「早日受傷不能投球」陳柏豪：令人鼻酸

樂天桃猿隊投手陳柏豪昨天在面對中信兄弟隊登板，被許基宏敲出2分全壘打。賽後又有不理性球迷到他社群帳號留言「祝你早日受傷，不能投球。」陳柏豪發IG限時動態直呼：「令人鼻酸。」 7局下陳柏豪登板中繼

中職／挺過「光害」拿勝投 羅戈：跟我想的相反

中信兄弟先發羅戈今天雖在第1局失3分，但後續找回壓制力，而兄弟打線在2局下取得5分，7局下又有許基宏兩分砲，最終以8：6...

中職／感受到打線想支援羅戈 平野惠一點出岳東華美技原因

中信兄弟隊今天以8：6擊敗樂天桃猿隊取得對戰6連勝，先發投手羅戈首局掉3分後回穩繳出優質先發，打線也很快回應出5分大局，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。