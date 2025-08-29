亞錦賽／培訓隊赴日交流賽6勝1敗 9月12日確定名單

亞洲棒球錦標賽中華培訓隊赴日本移地訓練，總計安排7場交流賽、戰績6勝1敗，將於今天結束行程返台，預計9月12日公布正選名單。

亞洲棒球錦標賽中華隊由總教練湯登凱領軍，培訓隊16日啟程赴日本移地訓練，昨天最後一戰與東京大學交手，由今年選秀會被中信兄弟隊指名的投手呂昱廷先發，呂昱廷總計投4局失掉2分責失分、無關勝敗。

培訓隊分別在第2、5、7局各拿1分；牛棚投手群5局開始依序登板、沒有再多掉分數，最後3任投手都飆出150公里以上球速，陽杰恩投0.2局最速150公里，王政浩投0.2局飆出全場最速154公里，王宇傑後援1局關門，最快球速151公里。

培訓隊昨天最後一戰以3比2擊敗東京大學，移地訓練總計7場比賽，戰績6勝1敗；培訓隊今天結束移地訓練行程，將於晚間抵台，預計9月12日公布正選名單。

亞洲棒球錦標賽將於9月22日至28日在中國平潭舉行，中華隊與韓國、香港、巴勒斯坦預賽同組，中華隊近6屆亞錦賽都有打入冠軍戰，並在2019年奪冠。