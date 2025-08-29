快訊

中職／遭球迷詛咒「早日受傷不能投球」陳柏豪：令人鼻酸

聯合新聞網／ 綜合報導
陳柏豪。圖／樂天桃猿隊提供（資料照）
陳柏豪。圖／樂天桃猿隊提供（資料照）

樂天桃猿隊投手陳柏豪昨天在面對中信兄弟隊登板，被許基宏敲出2分全壘打。賽後又有不理性球迷到他社群帳號留言「祝你早日受傷，不能投球。」陳柏豪發IG限時動態直呼：「令人鼻酸。」

7局下陳柏豪登板中繼，投出保送後被許基宏扛出2分砲，沒想到竟有球迷在社群平台詛咒，「祝你早日受傷不能投球。」

對此，陳柏豪截圖並回應，「你要說我很差，投不好什麼的，我都可以接受。但是你要用這些話來發洩，我認真覺得非常不可取，也讓我非常失望。我們在場下是每天都在努力的訓練，為了就是要讓自己變得更好，而你卻因為我在場上發揮得不好說出了這段話，令人鼻酸。」

陳柏豪接著強調，「還有好心的提醒你，我很努力照顧我的手，請你放心。」

近期球員遭謾罵的事件頻傳，台鋼雄鷹隊洋投後勁結束22連勝紀錄，有球迷怪罪曾昱磬擊出見雙殺打，留言三字經。桃猿洋投魔神樂上一戰5局失7分，賽後也在IG發限動，呼籲不要攻擊他的家人。

陳柏豪發文表示「令人鼻酸」。截圖自陳柏豪IG限動
陳柏豪發文表示「令人鼻酸」。截圖自陳柏豪IG限動

陳柏豪 樂天桃猿

