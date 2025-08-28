快訊

「教師節+中秋+國慶」高鐵凌晨0時開搶3連假車票！可同時3.8萬人上線

中職／挺過「光害」拿勝投 羅戈：跟我想的相反

聯合報／ 實習記者吳妤潔／台北即時報導
中信兄弟隊先發投手羅戈主投6局失3分奪下勝投。記者季相儒／攝影
中信兄弟隊先發投手羅戈主投6局失3分奪下勝投。記者季相儒／攝影

中信兄弟先發羅戈今天雖在第1局失3分，但後續找回壓制力，而兄弟打線在2局下取得5分，7局下又有許基宏兩分砲，最終以8：6對樂天桃猿隊取得2連勝，羅戈拿下相隔近1個月的勝投不在意，「前面剛好沒輪到我。」

桃猿在1局上由陳晨威率先敲安，林承飛接續氣勢轟出三分砲。二局下，兄弟不落人後，先後有江坤宇、高宇杰敲出帶有打點的安打，王威晨關鍵的一支安打更為兄弟拿下超前分。

第7局桃猿一度出現得點圈機會但無法串連打線，最後無功而返，留下殘壘；兄弟在下個半局則靠著許基宏全壘打再奪2分。九局上，桃猿雖有陳晨威二壘安打追回2分，但仍無法把握攻勢，再度輸給兄弟。

兄弟先發羅戈雖在第一局被擊出全壘打，丟失3分，但後5局守住無失分。最終投6局，總計被敲5支安打、1次四壞保送，奪4次三振。

羅戈表示，跟樂天對戰過很多次，雙方對彼此也很了解，但今天就是繼續執行投球策略，第1局是比較不好的結果，但後面5局有幫助到球隊，雖然距離勝投相隔許久，但比賽有輸有贏，前陣子就是剛好沒輪到我。

比賽在2局上一度因中外野閃爍燈光中斷，羅戈只能持續練投暖身，賽後表示，跟自己以為節奏會跑掉相反，能夠保持專注對決打者。

羅戈13日先發9局無失分仍無法拿下勝投。今天兄弟打擊、守備都幫忙，5局上面對打者的纏鬥，岳東華雙殺守備化解，用美技回應19日羅戈先發時岳東華出現的失誤。

對於岳東華用美技彌補，羅戈表示，大家上場都是用盡全力，相信隊友也都是，岳東華是非常棒的選手，平時見到也會脫帽致敬，棒球場上沒有人想發生失誤，但重點是繼續前進，「我們就是一個團隊，隊友有失誤就是在背後支持他，幫他彌補。」

羅戈 岳東華 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／感受到打線想支援羅戈 平野惠一點出岳東華美技原因

圖輯／中職羅戈6局失3分獲MVP 中信兄弟8：6擊敗樂天桃猿

中職／羅戈挨三分砲回穩繳優質先發 擺脫悲情奪8月首勝

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

相關新聞

中職／羅戈挨三分砲回穩繳優質先發 擺脫悲情奪8月首勝

中信兄弟隊先發投手羅戈首局就挨三分砲，然而後續連送樂天桃猿隊5顆鴨蛋，加上自家打線在2局下回應的5分大局，隨著兄弟以8：...

中職／14216人！兄弟改寫大巨蛋周四「真平日」最高票房

中信兄弟連續兩天在台北大巨蛋舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，昨天吸引13885人進場，今天則是14216人，...

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

樂天桃猿隊陳晨威昨天比賽中場休息時，舉起毛巾為女友、中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）應援，然而球迷對此卻頗有微詞，認...

中職／桃猿最終4洋投定案 古久保談捨棄霸鉧德理由

樂天桃猿隊在8月31日前決定洋將最終配置，今天要跟從開季奮鬥至今的霸鉧德說「Thank You」，新洋投凱樂則會按照原定...

中職／從地震聯想被困電梯 平野惠一比手畫腳還原驚恐體驗

宜蘭近海昨晚芮氏規模6.0地震讓北台灣很有感，中信兄弟隊總教練平野惠一談到當時正在開教練團會議，趕緊叫人員把門打開，因為...

中職／魔神樂吞敗家人也被罵 古久保憂：可能造成心理傷害

樂天桃猿洋投魔神樂昨天單局失6分、投完5局失7分退場，承擔敗投，賽後疑似收到球迷謾罵，魔神樂在IG發佈限時動態喊話停止惡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。