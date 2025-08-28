中職／挺過「光害」拿勝投 羅戈：跟我想的相反

中信兄弟先發羅戈今天雖在第1局失3分，但後續找回壓制力，而兄弟打線在2局下取得5分，7局下又有許基宏兩分砲，最終以8：6對樂天桃猿隊取得2連勝，羅戈拿下相隔近1個月的勝投不在意，「前面剛好沒輪到我。」

桃猿在1局上由陳晨威率先敲安，林承飛接續氣勢轟出三分砲。二局下，兄弟不落人後，先後有江坤宇、高宇杰敲出帶有打點的安打，王威晨關鍵的一支安打更為兄弟拿下超前分。

第7局桃猿一度出現得點圈機會但無法串連打線，最後無功而返，留下殘壘；兄弟在下個半局則靠著許基宏全壘打再奪2分。九局上，桃猿雖有陳晨威二壘安打追回2分，但仍無法把握攻勢，再度輸給兄弟。

兄弟先發羅戈雖在第一局被擊出全壘打，丟失3分，但後5局守住無失分。最終投6局，總計被敲5支安打、1次四壞保送，奪4次三振。

羅戈表示，跟樂天對戰過很多次，雙方對彼此也很了解，但今天就是繼續執行投球策略，第1局是比較不好的結果，但後面5局有幫助到球隊，雖然距離勝投相隔許久，但比賽有輸有贏，前陣子就是剛好沒輪到我。

比賽在2局上一度因中外野閃爍燈光中斷，羅戈只能持續練投暖身，賽後表示，跟自己以為節奏會跑掉相反，能夠保持專注對決打者。

羅戈13日先發9局無失分仍無法拿下勝投。今天兄弟打擊、守備都幫忙，5局上面對打者的纏鬥，岳東華雙殺守備化解，用美技回應19日羅戈先發時岳東華出現的失誤。

對於岳東華用美技彌補，羅戈表示，大家上場都是用盡全力，相信隊友也都是，岳東華是非常棒的選手，平時見到也會脫帽致敬，棒球場上沒有人想發生失誤，但重點是繼續前進，「我們就是一個團隊，隊友有失誤就是在背後支持他，幫他彌補。」