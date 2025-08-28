快訊

「教師節+中秋+國慶」高鐵凌晨0時開搶3連假車票！可同時3.8萬人上線

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／領先5分差點被翻 平野惠一對謝榮豪說重話

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟投手謝榮豪。記者季相儒／攝影
中信兄弟投手謝榮豪。記者季相儒／攝影

中信兄弟隊今天在9局上差點花光5分領先，上場關門的謝榮豪留下1出局滿壘，逼出終結者吳俊偉守成，才以8：6擊敗樂天桃猿隊，總教練平野惠一賽後直言，希望謝榮豪能反省一下。

以8：3領先進入9局上，謝榮豪被敲出2支安打又投出保送，留下1出局、滿壘退場，吳俊偉接手後被陳晨威敲出外野的二壘安打、丟掉2分，雖讓林立敲出內野滾地出局，但又投出暴投奉送1分，好在以再見三振守住勝利。

平野惠一賽後表示，吳俊偉每周上場的次數是有限制的，這場比賽原本想要保留，但還是被迫派他上場，「希望榮豪好好反省，他也是資深老將了，今年這樣的狀況比較多，如果有競爭對手的話，明天是否能留在一軍都不知道。」

而自家終結者被逼出來收尾，平野惠一也稱讚猿隊打線真的厲害，「不管幾分差還是可以把對方終結者逼出來，這也是我們打線可以學習的地方。」

9局上中信兄弟投手吳俊偉暴投讓樂天桃猿三壘跑者成晉跑回本壘。記者季相儒／攝影
9局上中信兄弟投手吳俊偉暴投讓樂天桃猿三壘跑者成晉跑回本壘。記者季相儒／攝影

謝榮豪 吳俊偉 平野惠一

延伸閱讀

中職／曾頌恩也感冒休兵2天 考量一、二軍輪調張士綸進入視野

中職／從地震聯想被困電梯 平野惠一比手畫腳還原驚恐體驗

中職／沒注意先奪20勝 平野惠一：專注在讓球隊變強

中職／王威晨、高宇杰重返先發 平野惠一談曾頌恩低潮：努力要加倍

相關新聞

中職／羅戈挨三分砲回穩繳優質先發 擺脫悲情奪8月首勝

中信兄弟隊先發投手羅戈首局就挨三分砲，然而後續連送樂天桃猿隊5顆鴨蛋，加上自家打線在2局下回應的5分大局，隨著兄弟以8：...

中職／14216人！兄弟改寫大巨蛋周四「真平日」最高票房

中信兄弟連續兩天在台北大巨蛋舉行《Zespri快充 兄弟快衝！》主題日，昨天吸引13885人進場，今天則是14216人，...

中職／陳晨威向啾啾放閃惹議 古久保：比賽中應避免

樂天桃猿隊陳晨威昨天比賽中場休息時，舉起毛巾為女友、中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）應援，然而球迷對此卻頗有微詞，認...

中職／桃猿最終4洋投定案 古久保談捨棄霸鉧德理由

樂天桃猿隊在8月31日前決定洋將最終配置，今天要跟從開季奮鬥至今的霸鉧德說「Thank You」，新洋投凱樂則會按照原定...

中職／從地震聯想被困電梯 平野惠一比手畫腳還原驚恐體驗

宜蘭近海昨晚芮氏規模6.0地震讓北台灣很有感，中信兄弟隊總教練平野惠一談到當時正在開教練團會議，趕緊叫人員把門打開，因為...

中職／魔神樂吞敗家人也被罵 古久保憂：可能造成心理傷害

樂天桃猿洋投魔神樂昨天單局失6分、投完5局失7分退場，承擔敗投，賽後疑似收到球迷謾罵，魔神樂在IG發佈限時動態喊話停止惡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。