中職／領先5分差點被翻 平野惠一對謝榮豪說重話
中信兄弟隊今天在9局上差點花光5分領先，上場關門的謝榮豪留下1出局滿壘，逼出終結者吳俊偉守成，才以8：6擊敗樂天桃猿隊，總教練平野惠一賽後直言，希望謝榮豪能反省一下。
以8：3領先進入9局上，謝榮豪被敲出2支安打又投出保送，留下1出局、滿壘退場，吳俊偉接手後被陳晨威敲出外野的二壘安打、丟掉2分，雖讓林立敲出內野滾地出局，但又投出暴投奉送1分，好在以再見三振守住勝利。
平野惠一賽後表示，吳俊偉每周上場的次數是有限制的，這場比賽原本想要保留，但還是被迫派他上場，「希望榮豪好好反省，他也是資深老將了，今年這樣的狀況比較多，如果有競爭對手的話，明天是否能留在一軍都不知道。」
而自家終結者被逼出來收尾，平野惠一也稱讚猿隊打線真的厲害，「不管幾分差還是可以把對方終結者逼出來，這也是我們打線可以學習的地方。」
